Anche l’edizione 2022 degli Mtv Video Music Awards si è conclusa: numerosi i premi assegnati e numerosi gli artisti e le artiste che li hanno vinti.

Se tale evento nasce come momento dedicato alla musica e a ciò che la circonda (dalle parole di un testo, dal videoclip, dalla coreografia e le collaborazioni tra artisti etc.), è vero anche che a essere una delle protagoniste è anche la moda.

Sì, perché sul red carpet (in black velvet) degli Mtv Video Music Awards 2022 sfilano outfit e beauty look nei quali si nascondono o si esplicitano tendenze e dove, soprattutto, si dà libero sfogo alla propria personalità.

MTV Video Music Awards 2022: i look più iconici della serata

È impossibile parlare di moda e di beauty look senza citare lei, la vincitrice della categoria Video dell’anno, Taylor Swift. Grazie al suo All too well, infatti, la cantante ha vinto uno dei premi più ambiti dell’evento e lo ha fatto in grandissimo stile.

Taylor è salita sul palco con un look a dire poco scintillante: un minidress nude effect (tendenza dell’estate 2022) firmato Oscar De La Renta cosparso di strass, cristalli e catene. Per non parlare del makeup: labbra rosse e brillantini ton sur ton sugli occhi, l’effetto finale è stato a tutti gli effetti scintillante.

Non è rimasta nascosta dai riflettori anche Lizzo, la cantante e rapper americana che in occasione della serata più attesa della musica, si è presentata con un look strong e dalle sfumature futuriste.

Lizzo ha scelto un ampio e travolgente abito di Jean Paul Gaultier blu notte; per completare il look la cantante ha osato con un makeup in pendant con l’abito, dove sono state le labbra le protagoniste indiscusse. Il rossetto di Lizzo, infatti, a effetto matt e scurissimo, è stato impreziosito da un piercing in argento. Solo una parola: indimenticabile.

Potevamo non dedicare qualche riga alla band più rock del momento? Impossibile! Tra gli ospiti della grande serata, infatti, anche i Maneskin, vincitori della categoria Best Alternative Video per I Wanna Be Your Slave. Il gruppo romano si è presentato all’evento in total Gucci e ormai tutto il mondo conosce il rispetto e l’affetto reciproco tra il brand e la band. Il frontman Damiano David ha scelto una cappa in tulle ricamata di cristalli e una cascata di frange ai lati, mentre per il sotto ha optato per un paio di pantaloni di raso nero e un paio di booties di pelle nera sempre Gucci. Tale linea un po’ gotica e provocatoria si rivede anche nei look degli altri tre membri del gruppo: monospalla neri con decorazioni argentate, bustini in tulle e completi a scacchi black and silver; tutto rigorosamente coerente con l’anima libera dei Maneskin che, ancora una volta, riescono a colpire il bersaglio!

Sembrerebbe che la 39esima edizione degli MTV Video Music Awards abbia respirato un’aria più gotica e provocante, pur rimanendo rock ed extra glamour, ma con una grande voglia di esprimere ogni minima particella di anima e corpo.

Abiti neri con dettagli cut out, decorazioni di cristallo e ricami sensuali; makeup decisi e occhi super sfumati, total black e hairstyle colorati (pensiamo ad Avril Lavigne e il suo completo nero in contrasto con l’arancione/biondo platino dei capelli).

Tutto è concesso quando si tratta di arte e performance e tutto, nella notte degli MTV Video Music Awards può accadere: brillare al buio e spogliarsi di strati, la musica è anche questo.