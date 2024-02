Dopo un’attesa di ben 7 anni, Fred De Palma ritorna trionfante al Festival di Sanremo 2024 con Il cielo non ci vuole. Re dei tormentoni estivi, con 28 dischi di platino, 6 dischi d’oro ed oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, il cantante si prepara a stupire il pubblico italiano con una canzone fuori dal suo solito stile. Il brano racconta una storia d’amore tormentata che lotta contro ogni avversità. In una recente intervista, infatti, ha rivelato di essere innamorato sinceramente, forse per la prima volta nella sua vita. Ma chi è la giovane ragazza che ha catturato il suo cuore? Il suo nome è Jori Delli.

Chi è Jori Delli, la fidanzata di Fred De Palma: vita privata e carriera

Di origini albanesi, Jori Delli è nata a Mestre nel 1995 ed è cresciuta a Quarto d’Altino in provincia di Venezia. Successivamente, si è trasferita a Torino insieme alla sua famiglia, dove ha intrapreso gli studi di Ingegneria Gestionale presso il Politecnico della città. La giovane ragazza ha conquistato rapidamente notorietà come uno dei volti protagonisti di Sportitalia, partecipando al programma dedicato al calciomercato, affermandosi tra le ragazza più amate del “privé”. Attualmente, è un’influencer e modella seguitissima sui social, dove vanta di oltre 500mila follower. Proprio per questo motivo è molto ambita per servizi fotografici e spot televisivi italiani ed internazionali. La giovane ragazza è nota anche per aver preso parte all’edizione 2023 del Grande Fratello VIP in Albania. Nel corso della sua permanenza all’interno della casa, la modella ha conquistato il pubblico grazie alla sua bellezza e spontaneità, aggiudicandosi il titolo di Miss GF VIP. Tra le sue più grandi passioni spiccano il fitness ed il calcio. Jori Delli, infatti, è una grande tifosa del Milan.

La storia d’amore tra Jori Delli e Fred De Palma

Prima della sua relazione con Fred De Palma, Jori Delli era conosciuta nel mondo del gossip per la sua frequentazione con Simone Camolese, figlio dell’ex allenatore Giancarlo Camolese. Adesso è felicemente legata al cantante italiano. La coppia ha ufficializzato la loro storia d’amore ad agosto 2023, pubblicando sui social un romantico video in cui si scambiavano un tenero bacio. Ed ora, dopo aver svelato qualche piccolo dettaglio in più sulla vita privata del cantante italiano, non ci resta che aspettare per ascoltare il suo nuovo brano sul palco dell’Ariston. Siamo sicuri che scalerà le classifiche!

GLI ARTICOLI PIU’ LETTI DI DONNEMAGAZINE.IT

Jeanne Cadieu, chi è la modella? Fidanzato e vita privata | DonneMagazine.it

Chef K, chi è la cuoca delle Kardashian? | DonneMagazine.it