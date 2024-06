Giorgia Wurth è una attrice, conduttrice radiofonica e televisiva ed ex modella italiana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Giorgia Wurth, chi è: età, film

Giorgia Wurth è una attrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex modella italiana. Giorgia è nata a Genova il 5 giugno del 1979, ha quindi 45 anni ed è del segno zodiacale dei Gemelli. Suo padre è svizzero mentre sua madre è ligure, quando aveva 5 anni insieme alla famiglia si è trasferita a Varazze. Si è laureata in Scienze e Tecnologie della Comunicazione all’Università IULM di Milano, per poi studiare teatro per tre anni, frequentando stage e seminari in canto e in recitazione. Inoltre ha iniziato a lavorare come modella. La sua carriera televisiva è iniziata nel 1998, come conduttrice sul canale satellitare Disney Channel. Dal 2003 al 2008, Giorgia Wurth è stata una delle signorine buonasera di Rai 3. Dopodiché è cominciata anche la sua carriera come attrice, tra l’altro ha anche preso parte al videoclip della canzone di Biagio Antonacci “Aprila“. Sono tanti i film e le serie tv nelle quali l’abbiamo vista recitare nel corso degli anni, tra cui per esempio “Tagliare le parti in grigio”, “Maschi contro femmine”, “Femmine contro maschi”, “Box Office 3D – Il film dei film”, “Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4 + 4”, “Come è bello far l’amore”, “Diversamente”, “Viaggio in Italia – Una favola vera”, “Un medico in famiglia 6”, “Ho sposato uno sbirro”, “Le tre rose di Eva”, “Din Don – Una parrocchia in due”, “Din Din – Il ritorno” e “Marta & Eva”.

Giorgia Wurth ha anche scritto tre libri, ovvero “Tutto da rifare”, “L’accarezzatrice” e “IO, LUI e altri effetti collaterali”, quest’ultimo autopubblicato. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha quasi 64mila follower.

Giorgia Wurth: figli, marito, vita privata

Come abbiamo appena visto, Giorgia Wurth è una attrice, conduttrice radiofonica e televisiva ed ex modella italiana. Per quanto invece riguarda la sua vita privata, Giorgia dal 2008 al 2012 è stata legata sentimentalmente al regista Fausto Bizzi. Nel 2018 Giorgia Wurth è diventata mamma di due gemelli, Leila e Lucas, ma non ha mai rivelato il nome del padre. Sulle pagine di Confidenze, Giorgia ha però parlato della sua vita privata, soffermandosi in particolare sulla gravidanza. Ecco cosa ha detto l’attrice ligure: “quando ho scoperto di aspettare due gemelli, l’ho presa male. Pensavo di non essere in grado di occuparmene. Mi dicevo che sarei stata una cattiva madre, ma oggi credo che una cosa migliore non potesse succedermi, nonostante all’inizio sia stata dura.” Come detto poc’anzi, non si conosce il nome del padre dei due gemelli, l’attrice fino a ora lo ha tenuto nascosto.

