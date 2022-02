Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip trasmessa nella serata di lunedì 31 gennaio, la frattura tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro sembra essere sempre più profonda e insanabile. Le due donne, infatti, non riescono più a trovare punti di contatto e non sembrano intenzionate a riappacificarsi.

In questo contesto, l’ex miss Italia pare essersi definitivamente unita al gruppo di Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan, da sempre estremamente critiche nei confronti dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

GF Vip, la frattura sempre più profonda tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Nella serata di lunedì 31 gennaio, è andata in onda una nuova puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, durante la quale Soleil Sorge ha continuato a occupare un ruolo di primo piamo.

Esaurito l’ennesimo confronto e dibattito sul triangolo amoroso che coinvolge l’influencer italoamericana, Delia Duran e l’attore Alex Belli, Alfonso Signorini ha richiamato l’attenzione sul rapporto tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Le due ex amiche, infatti, continua ad avere incessanti battibecchi e non sembrano essere prossime a una riappacificazione.

Nel corso degli ultimi giorni, del resto, l’ex miss Italia è sempre più vicina a Nathalie Caldonazzo e Miriana Trevisan, fortemente ostili nei confronti di Soleil.

Lite in puntata tra Manila Nazzaro e Soleil Sorge

In occasione dell’ultima diretta del GF Vip, in relazione al suo rapporto con Manila Nazzaro, Soleil Sorge ha dichiarato: “Mi sento l’ultima ruota del carro, costantemente vengo additata, mi sento vittima, da quando sono qui dentro subisco attacchi. Tu Manila appena hai potuto hai rigirato tutto il tuo parere nei miei confronti”.

Alle parole dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, l’ex miss Italia ha ribattuto: “Mi ha accusato di strategia, il mio bene per lei non è cambiato, quando è arrivata Delia mi sembrava normale, civile e carino, sono andata subito da Soleil e ha detto non voglio parlare”.

GF Vip, Soleil a Manila: “Smettila di fare la paladina del c***o”

Le affermazioni di Manila Nazzaro, però, sono state duramente confutate da Soleil Sorge che ha sottolineato di non aver mai notato alcun gesto di riappacificazione concreto da parte dell’ex amica nei suoi confronti.

Lo scontro tra le coinquiline si è ulteriormente inasprito durante la pubblicità. In questo frangente, Soleil Sorge si è scagliata contro la gieffina, urlando: “Smettila di fare la paladina del c***o”.

In questo contesto, bisogna sottolineare che negli ultimi giorni Soleil Sorge ha subito svariati attacchi da parte dell’ex amica dei quali non risulta essere al corrente. Manila Nazzaro, infatti, ha affermato: “Da mesi, con la scusa dell’ironia, fa piangere tutta la Casa”.

Inoltre, l’ex miss Italia ha alluso al fatto che la ragazza fosse addirittura capace di portare sfortuna agli altri.