GF Vip: Delia commenta la scarsa pulizia di Soleil

Entrata al GF Vip da poco, Delia Duran si è già lasciata andare a commenti poco carini nei confronti di Soleil Sorge. Piuttosto che infuriarsi per il rapporto che l’influencer ha avuto con il marito Alex Belli, la modella ha giudicato la sua mancanza di pulizia.

Mai come quest’anno, i concorrenti del GF Vip sono stati richiamati più volte sulla scarsa pulizia della Casa. Alfonso Signorini e il suo staff hanno addirittura provato a decurtare il budget della spesa pur di invogliarli a spazzare, ma ogni tentativo è stato vano. I “Vipponi”, Manila Nazzaro esclusa, sono poco dediti ai lavori domestici e preferiscono fare la dieta piuttosto che prendere una scopa in mano. Nelle ultime ore, a sganciare qualche frecciatina in tema è stata Delia Duran, entrata in gioco da poco.

La moglie di Alex Belli stava aspettando il suo turno per entrare in bagno e quando ha avuto il via libera si è trovata davanti ad una scena scioccante. Prima di lei, ad aver utilizzato la toilette è stata Soleil Sorge ed è proprio la sua scarsa pulizia che ha voluto commentare. Parlando con Miriana Trevisan, ha tuonato:

“Ho trovato tutto sporco. Indovinate chi è stata in bagno prima? Sì avete pensato bene, è andata in bagno Sole, poi è uscita e non ha pulito nulla. No non è stato Giucas, ho visto lei che usciva. Giuro è sporco, ha lasciato tutto, anche i capelli nella tazza tutto uno schifo. Dio è sporca quella donna, Madonna! […] A me la sporcizia proprio mi fa schifo e lei invece…”.

GF Vip, Delia e la pulizia di Soleil: Miriana la difende

Miriana, davanti alle dure parole di Delia sulla scarsa pulizia di Soleil ha provato a prendere le difese dell’influencer. La Trevisan ha dichiarato:

“Dai non ci credo! Guarda che mi pare che in bagno ci fosse Giucas, non penso sia stata lei. Ma non mi sembra sporca così”.

Niente da fare, la Duran ha sottolineato che è stata Soleil ad utilizzare il bagno e ha ribadito che è una donna “sporca“. Delia, è bene sottolinearlo, non è la prima concorrente che mette in dubbio la pulizia della Sorge. Qualche giorno fa, anche Alessandro Basciano si è lamentato per qualche odore poco piacevole in Casa. “Non si lava e le puzzano i piedi“, ha tuonato l’ex tentatore di Temptation Island.

GF Vip, Soleil e Delia: amiche mai

Nel frattempo, ignara dei commenti di Delia sulla sua pulizia, Soleil ha confessato che non sarà mai amica della moglie di Belli. Parlando con Davide Silvestri, ha dichiarato:

“E secondo te io non me l’aspetto che lei fa queste cose? Ma pensi che abbia scritto scema in fronte? Sì ho creduto alla favola delle migliori amiche, penso che mi ama. Io perché le ho parlato non significa che abbia con lei un rapporto di amicizia e benevolenza. C’ho parlato perché sono una ragazza civile e perché riesco ad andare oltre e riesco ad avere una conversazione se mi viene richiesto da lei. […] Ho tutto molto chiaro tranquillo che ho ben capito con chi ho a che fare”.

Nella prossima puntata del GF Vip, Signorini mostrerà a Soleil i commenti di Delia? Staremo a vedere.