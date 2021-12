Alessandro Basciano ha perso la pazienza dopo la diretta e ha insultato Alex Belli, sottolineando che sperava di poterlo incontrare. Momenti di grande tensione.

GF Vip, Basciano contro Alex Belli: scontro in diretta

Momenti di grande tensione dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 20 dicembre.

Alex Belli è stato nuovamente al centro dell’attenzione, dopo lo scontro con Soleil Sorge e la mamma Wendy e con Aldo Montano. Alla fine ha anche discusso con Alessandro Basciano. L’ex corteggiatore, dopo la puntata, si è lasciato andare a qualche insulto. Durante la diretta Alex Belli ha lanciato una frecciata ad Alessandro Basciano, che si è molto avvicinato a Soleil. I due sembrano essere molto complici, tanto da condividere lo stesso letto, quello dove dormiva Alex.

Alessandro, però, sembra non essere indifferente anche a Sophie Codegoni e a Jessica Selassié.

GF Vip, Basciano contro Alex Belli: “Tentatore copia incolla”

Alessandro Basciano ha le idee un po’ confuse per quanto riguarda le donne della casa, ma è sembrato molto più convinto quando si è trattato di parlare di Alex Belli, che in puntata gli ha lanciato una frecciata. L’attore ha criticato l’ex corteggiatore sostenendo che “fare il gioco delle tre carte con le donne, non è bello” e lo ha accusato di essere un “copia incolla“.

“La parte del tentatore copia incolla non funziona” ha dichiarato, mentre Alessandro sottolineava che nel reality l’unico che ha fatto teatrini è proprio l’attore. Tra i due è già nata una forte antipatia, anche se sono distanti.

GF Vip, Basciano contro Alex Belli: gli insulti

Dopo la puntata, che è stata particolarmente intensa, Alessandro Basciano si è sfogato con Lulù su quanto accaduto in diretta. “No ma scherzi, per quel c….e. Io speravo di beccarlo qua. Si vede che sto andando forte sui social e c’ha bisogno di dirlo” ha dichiarato Alessandro, contro Alex. “Che te ne frega, lascia perdere. Sei una persona perbene, si vede e l’ho capito subito” ha dichiarato Lulù, appoggiando il compagno di avventura.