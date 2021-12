Tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan sta nascendo qualcosa. I due si sono lasciati andare a momenti di dolcezza, con uno scambio di baci.

GF Vip, baci e coccole tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan

Continuano le novità e i flirt nella casa del Grande Fratello Vip.

Un rapporto sta iniziando a diventare più intenso, ovvero quello tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan. Tra i due c’è stato fin da subito un feeling particolare e ora non riescono più a stare lontani, tanto che sono finiti a scambiarsi coccole e tenerezze di fronte agli altri inquilini della casa. Si sono scambiati anche diversi baci.

GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: i baci

Per Miriana Trevisan, ormai, Nicola Pisu sembra essere solo un lontano ricordo.

La concorrente si è lasciata andare con Biagio D’Anelli, tanto da scambiarsi anche dei baci. D’Anelli in teoria sarebbe fidanzato, ma non sembra rifiutare le attenzioni della showgirl. “Se mi guardi con quegli occhi mi disoccupi” ha dichiarato Biagio. “I miei occhi sono questi, comunque bella questa battuta, simpatica” ha risposto Miriana. I due si sono baciati sul divano della casa più spiata d’Italia. “Ah quindi mi dai un bacio così e non di nascosto, lo fai perché sei onesto” ha detto Miriana.

“Ma se questo lo chiami bacio, allora io sono un campione del mondo. Non può essere un bacio perché tu sei rimasta ferma e i baci si danno in due” ha sottolineato Biagio.

GF Vip, Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: qualcosa di speciale

I due gieffini si stanno lasciando andare sempre di più. L’attrazione che Miriana Trevisan prova per Biagio D’Anelli è molto più forte di quella per Nicola Pisu. Con Biagio è stata fin da subito molto chiara, confermando anch un trasporto mentale. D’Anelli non sembra indifferente, nonostante sia fidanzato, e i telespettatori sono convinti stia nascendo qualcosa di speciale.