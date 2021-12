GF Vip, il monito di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan durante il daytime

Nel corso del daytime del Grande Fratello Vip di giovedì 16 dicembre, i concorrenti del reality show hanno affrontato numerosi nuovi argomenti che hanno destato la curiosità e l’interesse dei telespettatori.

GF Vip, daytime di giovedì 16 dicembre: i giudizi dei coinquilini sul triangolo amoroso Belli-Sorge-Duran

Il daytime del Grande Fratello Vip è stato nuovamente trasmesso sul piccolo schermo nella giornata di giovedì 16 dicembre, intrattenendo i telespettatori con nuove, interessanti discussioni e decisi scambi di opinione.

Il tema più dibattuto tra i coinquilini si riconferma essere il triangolo amoroso nato all’interno della Casa più spiata d’Italia tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. A questo proposito, l’esperto di gossip Biagio D’Anelli ha rivelato in confessionale di non credere – così come altri concorrenti del reality – alla buona fede dell’attore e si è detto convinto che l’ex gieffino non volesse davvero abbandonare lo show.

Se davvero fosse stato determinato a lasciare il programma, infatti, Alex Belli avrebbe potuto usare una delle tante uscite d’emergenze sempre aperte.

Inoltre, Biagio D’Anelli ha affermato anche che l’attore si sia pentito di essersi teatralmente fiondato tra le braccia della moglie, incappando nella squalifica.

Del medesimo avviso, sono anche Sophie Codegoni e Jessica Selassiè che hanno espresso la convinzione che Alex Belli e Delia Duran abbiano costruito l’intera situazione prima dell’inizio del programma, al fine di ottenere maggiore visibilitàgrazie al reality.

GF Vip, daytime di giovedì 16 dicembre: Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

In relazione al triangolo amoroso, Soleil Sorge sembra essere la persona maggiormente gravata dall’intera circostanza e sta trascorrendo ore particolarmente difficili al GF Vip. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, sente enormemente la mancanza di Alex Belli, nonostante la rabbia provata nei confronti dell’amico speciale.

Nella Casa del reality, se sono in tanti a sostenere Soleil Sorge, è pur vero che Miriana Trevisan continua a sottolineare che la ragazza non deve essere descritta come ina vittima perché ha scelto in modo consapevole e spontaneo di avvicinarsi a un uomo impegnato. Per l’ex volto di Non è la Rai, quindi, l’unica che potrebbe essere intesa come una vittima è DeliaDuran. Miriana Trevisan, inoltre, si è anche espressa a favore di Alex Belli, descrivendolo come una “persona pura”.

GF Vip, il monito di Biagio D’Anelli a Miriana Trevisan

Le convinzioni di Miriana Trevisan sono state duramente criticate da Biagio D’Anelli che ha sottolineato che tutelare Delia Duran doveva essere compito del marito e non della gieffina.

Mentre stavano affrontando un simile discorso, l’esperto di gossip ha approfittato della situazione per ricordare alla coinquilina che anche lui ha una persona fuori dal programma che lo aspetta e che, data la reciproca simpatia tra loro, potrebbe verificarsi la medesima situazione.

Miriana Trevisan, tuttavia, ha risposto a queste affermazioni asserendo che le due dinamiche non possono essere confrontate tra loro poiché Biagio D’Anelli non è sposato ma ha soltanto una relazione. Questo dettaglio, per la gieffina, consisterebbe in una differenza sostanziale.

GF Vip, daytime di giovedì 16 dicembre: la proposta di matrimonio a Katia Ricciarelli

Durante la 27esima puntata del GF Vip, Katia Ricciarelli ha attirato su di sé la curiosità di coinquilini e telespettatori nel momento in cui è stata svelata una confidenza che la cantante aveva fatto, alcuni giorni prima, alla ballerina Carmen Russo.

Katia Ricciarelli, infatti, ha rivelato di volersi sposare quando uscirà dalla Casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare, la cantante sarebbe stata corteggiata da un uomo misterioso che avrebbe chiesto la sua mano senza ricevere, però, una risposta.

La storia raccontata dalla cantante lirica, tuttavia, non ha convinto Giucas Casella che non pare essere convinto della veridicità delle affermazioni della coinquilina.