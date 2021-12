Al Grande Fratello Vip 6 è scattata una singolare alchimia tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli ma un gesto compiuto dalla showgirl durante la notte ha lasciato i fan a bocca aperta.

Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli: cos’è successo

I telespettatori hanno notato che durante la notte nella casa del GF VIp Miriana Trevisan abbia messo un suo dito nella bocca di Biagio D’Anelli, con cui sembra che la showgirl abbia instaurato un certo feeling (nonostante lei abbia ammesso di non volere legami al GF Vip visto quanto accaduto in precedenza con Nicola Pisu). Anche Biagio D’Anelli dal canto suo sembra essere attratto da Miriana, e infatti a tal proposito ha detto: “Io non mi aspettavo che fossi così, sembra che ti conosco da una vita, sembra come se fossi fidanzato con te da tanto tempo.

È strana come cosa, è illogica”, le ha detto Biagio D’Anelli al GF Vip.

Miriana Trevisan e Nicola Pisu

Tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu, che nella casa del GF Vip si erano persino scambiati un bacio, le cose non sono finite nel migliore dei modi. Il figlio di Patrizia Mirigliani si è sentito tradito da Miriana e ha affermato di non voler più avere niente a che fare con lei. Miriana, dal canto suo, ha affermato di non credere che tra lei e il figlio di Patrizia Mirigliani potesse sbocciare qualcosa di più che una semplice amicizia per via della loro differenza d’età.

Miriana Trevisan: l’amore e la vita privata

Al momento Miriana Trevisan risulta essere single e in tanti si chiedono se finalmente la showgirl riuscirà a trovare l’amore al GF Vip. In passato la showgirl è stata legata a Pago (padre del suo unico figlio) e al giornalista Giulio Cavalli. Lei stessa ha ammesso che le piacerebbe trovare di nuovo l’amore.