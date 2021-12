In attesa che venga trasmessa la nuova puntata del Grande Fratello Vip, Alex Belli ha postato alcune Instagram Stories che sembrano confermare il suo ritorno nella Casa.

GF Vip, Alex Belli torna nella Casa? Le Instagram Stories postate dall’attore

Nella serata di venerdì 17 dicembre, andrà in onda una nuova puntata inedita del Grande Fratello Vip, la prima dopo la squalifica di Alex Belli. Proprio in merito all’assenza dell’attore dal reality show Mediaset, nel corso delle ultime ore si erano susseguite numerose indiscrezioni sul web che alludevano a un suo possibile ritorno nella Casa più spiata d’Italia durante la prossima puntata del programma.

Simili voci sembrano, tuttavia, essere state confermate dal diretto interessato che ha postato alcune significative immagini tra le sue Instagram Stories.

GF Vip, Alex Belli torna nella Casa? La foto al pianoforte

Nella giornata di venerdì 17 dicembre, Alex Belli ha condiviso tra le sue Instagram Stories alcune fotografie che sembrano anticipare il suo ritorno al Grande Fratello Vip.

A questo proposito, i fan più attenti del reality e dell’attore che si interrogano circa la fine della liaison con l’ex coinquilina Soleil Sorge sono certi che l’artista rientrerà nella Casa, dando vita un clima di sorpresa generale.

In una delle sue Instagram Stories, Alex Belli si è mostrato al pianoforte mentre era intento a suonare e a cantare il branoNon me lo so spiegare di Tiziano Ferro. In molti, quindi, si sono chiesti se la canzone fosse dedicata alla compagna Delia Duran oppure all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Soleil Sorge.

GF Vip, Alex Belli torna nella Casa? Il volo verso Roma e l’arrivo agli

In altre Instagram Stories, poi, Alex Belli è stato immortalato mentre stava per salire a bordo di un aereo diretto a Roma. Lo scatto, infatti, è stato accompagnato dalla scritta: “Next stop: Rome”.

Dopo essere salito sull’aereo, poi, l’attore ha postato una breve clip in cui si vede il cielo dal finestrino del velivolo. Anche in questo caso, l’immagine è stata completata con alcuni versi della canzone Che fantastica storia è la vita di Antonello Venditti: “E quando penso che sia finita, è proprio allora che comincia la salita. Che fantastica storia è la vita”.

Infine, un’altra foto mostra l’ex volto di CentoVetrine intento a fare il suo ingresso nel parcheggio degli studi Mediaset.

Non resta che attendere, quindi, che la puntata venga trasmessa e tenersi pronti a eventuali e intensi colpi di scena.