Germana Schena: chi è la moglie di Fausto Leali

Germana Schena è la moglie di Fausto Leali. Il noto cantante bresciano, dopo due matrimoni falliti, ha trovato la felicità accanto a Germana. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Germana Schena: cosa sappiamo su di lei

Germana Schena è nata a Foggia il 17 Luglio (non si è a conoscenza dell’anno di nascita), è del segno del cancro e, fin da quando era una bambina, ha avuto nella musica la sua più grande passione, arrivando a intervallare le lezioni a scuola con quelle di canto.

Capelli lunghi e biondi e occhi azzurri, non si hanno molte informazioni circa la sua vita professionale, a parte il fatto che è diventata la corista di Fausto Leali, motivo per cui i due si sono conosciuti.

Germana Schena: la sua storia d’amore con Fausto Leali

Germana Schena e Fausto Leali si sono conosciuti sul palco nel 2001, quando lei è diventata la sua corista. Allora erano entrambi impegnati, perciò i loro rapporti erano esclusivamente professionali.

Germana ha dovuto poi lasciare la band di Fausto per motivi personali. Quando ritorna, due anni dopo, scoppia l’amore tra lei e il cantante. Entrambi single hanno cominciato ad avvicinarsi molto l’uno all’altra, finché non hanno compreso di essere fatti per stare insieme. Fausto Leali diverso tempo dopo ha raccontato che galeotto fu un viaggio in macchina che lui e Germana hanno fatto insieme per una data del tour: “una volta eravamo in macchina, in una curva ci siamo “avvicinati”.

Da lì è nato un matrimonio”. In un altra intervista, ai microfoni della trasmissione “Oggi è un altro giorno“, ha raccontato: “Germana per un pò di tempo è stata la mia corista, lei ha avuto una relazione e un figlio. Poi ci siamo innamorati e ci siamo sposati dopo un pò di fidanzamento. Sapevo che ci teneva tantissimo: io arrivavo da un matrimonio e una convivenza lunga, non mi andava tanto di sposarmi. Poi ho pensato: perché no?” Germana Schena e Fasuto Leali si sono sposati a Foggia nel 2014 e, nonostante i 30 anni di differenza, sono stati in grado di trovare un equilibrio e di essere molto felici insieme. Germana Schena ha un figlio, Andrea, nato da una precedente relazione, che ha da poco compiuto 18 anni.

Fausto Leali sembra proprio aver trovato la felicità accanto a Germana. Il cantante di “Ti lascerò“, “Io amo“, “A chi“, “Mi manchi“, classe 1964, ha già due matrimoni alle spalle. Dal 1968 al 1983 è stato sposato con Milena Cantù, compositrice e cantante italiana ex fidanzata di Adriano Celentano. Dalla loro unione sono nate due figlie, Samantah e Deborah. Il secondo matrimonio è stato con Claudia Cocomello. Anche da questa relazione sono nati due figli, Lucrezia e Francis Faustino Leali.

Germana Schena: alcune curiosità su di lei

Germana Schena dopo essersi diplomata al liceo classico si è iscritta all’università. Ama viaggiare, qualche anno fa ha fatto un viaggio a New York assiema al figlio Andrea. È molto attiva sui social, il suo profilo ufficiale Instagram a oggi ha oltre 26mila followers. La mogli di Fausto Leali ama condividere i momenti vissuti con il marito e con il figlio Andrea.