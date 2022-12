Un week end all’insegna della musica: venerdì 16 dicembre 2022 esce il nuovo singolo di Noemi in collaborazione con il rapper Gemitaiz. Il titolo è Fuori dai guai ed è stato annunciato da entrambi gli artisti attraverso i loro canali social.

Andiamo alla scoperta del nuovo brano: di che cosa parla?

Fuori dai guai: il testo della canzone di Noemi e Gemitaiz

Quando guardi la nebbia

sembra fatta d’argento

vai di fretta e ti resta

un nodo che mi stringe il petto

c’è una parte dentro di me

che non sa lasciarti andare

sarà il freddo che spezza il fiato

ma intanto respiro uguale

sai cos’è bello di te?

che senza un motivo mi chiami

la notte facciamo le tre

la tua storia scritta sulle mani

che mi fa sentire più fragile

se ti allontani

Come si fa

a bere un’altra mezza verità

che poi ti spezza l’anima

è un ricordo frenetico

Io che ti porto fuori dai guai

ma non è un sogno lucido, no

ea un sogno ridicolo

ora mi tiro fuori dai guai

siamo in ballo da un secolo

e me ne rendo conto adesso

me ne rendo conto adesso

Fuori dai guai, baby

il mondo non sta in piedi

ho preso già sei drink

tu che mi dici che stai ancora appresso a queste storie

ma noi non cambiamo mai neanche se ci spezzi il cuore

e stiamo in quartiere che c’è un bel tramonto

non è solo oggi

per le cose belle ci soffri

noi che non crediamo ai mostri

finché non ci prendono i nostri

e ci portano via da questa bufera

come le nuvole col vento quando è sera

tu che mi chiedi se è vero che resto con te

non lo so, baby

ci sono cascato già un paio di volte

però non so se voglio rimanere fuori dai guai

fuori da guai

Come si fa

a bere un’altra mezza verità

che poi ti spezza l’anima

è un ricordo frenetico

Io che ti porto fuori dai guai

ma non è un sogno lucido

era un sogno ridicolo

ora mi tiro fuori dai guai

siamo in ballo da un secolo

e me ne rendo conto adesso

me ne rendo conto adesso

me ne rendo conto adesso

solo adesso

Il significato di Fuori dai guai: i dettagli sul nuovo brano di Noemi e Gemitaiz

Noemi e Gemitaiz si ritrovano a passeggiare insieme al parco. La loro attenzione cade sui vari nomi incisi su alberi e panchine, sulle dediche d’amore, sulle promesse di vita che quel luogo così pubblico e allo stesso intimo, raccoglie.

Non solo amore: quella passeggiata fa scoprire ai due artisti anche un importante messaggio antidroga, lo stesso che si ritroverà, in forma indiretta e se vogliamo metaforica, all’interno del brano.

Fuori dai guai è una canzone che parla di volontà; una volontà che punta a liberarsi da ogni tipo di dipendenza, anche quella affettiva, che a lungo andare provocano problemi e indeboliscono la mente e il fisico di ogni persona.

È lo stesso titolo a parlare: Fuori dai guai è un messaggio chiaro d’azione, un desiderio, una messa in pratica di qualcosa di importante.

” […] ci sono cascato già un paio di volte però non so se voglio rimanere fuori dai guai […]” – parole sincere, che descrivono a pieno ciò che spesso accade internamente all’anima. Nonostante la forte volontà di cambiare le cose e di tornare a stare bene, cresce spesso il dubbio di non volersi effettivamente staccare da quella situazione, di non volere, concretamente, andare fuori dai guai.

Lo sforzo deve essere notevole, non sempre lineare, ma la libertà di ritornare a vivere è un vero e proprio respiro.

Noemi e Gemitaiz, per la prima volta insieme, hanno dato vita a qualcosa di nuovo e incredibile: Fuori dai guai diventerà hit assoluta, non importa la generazione, perché il messaggio è universale.