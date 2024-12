Avete la fronte alta? All’interno di questo articolo vedremo insieme alcuni tagli che possono fare al caso vostro.

Fronte alta: cosa significa?

Per scegliere il taglio capelli giusto e che ci stia bene, bisogna tenere conto di alcuni dettagli del nostro volto. Non solo infatti la forma del viso, ma anche dettagli più piccoli come per esempio l’avere o meno la fronte alta. A livello generale, la fronte di misura posizionando le dita in modo orizzontale dall’attaccatura dei capelli fino alle sopracciglia. Se le dita sono più di quattro significa che si ha la fronte ampia, se sono meno significa che si ha la fronte piccola. Grazie appunto ai capelli si è in grado di valorizzare al meglio la fronte ampia, scegliendo alcuni tagli specifici. Andiamo ora a vedere insieme quali sono.

Fronte alta: i tagli di capelli perfetti da provare

Se volete valorizzare al meglio la fronte alta, ci sono alcuni tagli di capelli che fanno per voi. Quali sono? Vediamoli adesso insieme:

Frangia : la frangia è perfetta per chi ha la fronte alta, che sia a tendina, piena o dritta poco importa.

: altro taglio perfetto, sempre da portare con una frangetta. Bixie: per chi invece vuole un taglio corto il bixie è la scelta migliore. Si tratta di una sintesi tra il bob e il pixie, ed è un taglio molto sbarazzino. Per un look più rock si può optare per un taglio cortissimo caratterizzato da un ciuffo più lungo nella parte superiore.

per chi invece vuole un taglio corto il bixie è la scelta migliore. Si tratta di una sintesi tra il bob e il pixie, ed è un taglio molto sbarazzino. Per un look più rock si può optare per un taglio cortissimo caratterizzato da un ciuffo più lungo nella parte superiore. Shag: per coloro che vogliono puntare su un taglio medio ecco che il taglio shag o shaggy è la scelta perfetta. Si tratta di una versione rivisitata del long bob, dove le scalature interne regalano movimento ai capelli che ricadono in maniera naturale. Taglio perfetto da portare mosso ma si può portare anche liscio con la riga centrale o laterale. Questo taglio vi darà un aria molto più sbarazzina, soprattutto se aggiungerete anche la frangia.

: è il taglio scalato di tendenza del 2024, ed è perfetto anche superati i 40 anni di età. Per coloro che hanno i capelli lunghi e vogliono mantenerli, il butterfly cut è la scelta giusta, poiché si tratta di un taglio in grado di dare volume alla capigliatura che con il passare del tempo tende a diventare più fragile e sottile. Pixie: sempre se volete un taglio corto, anche il pixie cut, con frangia, è una scelta azzeccata per chi ha la fronte alta.

Fronte alta: e se non si vuole la frangia?

Come detto la frangia è senza dubbio la scelta migliore per chi ha la fronte alta però, non a tutte piace, anzi c’è chi la odia proprio. In questo caso potete puntare su un ciuffo laterale che riesce comunque ad armonizzare le proporzioni del viso. Un taglio che abbiamo ad esempio visto sulla cantante Rihanna, che ha appunto la fronte alta. Il consiglio comunque è quello di chiedere parere al vostro parrucchiere di fiducia che saprà indicarvi il taglio perfetto per voi.