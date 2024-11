Le tendenza capelli per questo autunno 2024 parlano chiaro: l’assoluta protagonista è la frangia alla francese. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Frangia alla francese, il taglio di tendenza dell’autunno 2024

La frangia è protagonista anche di questo autunno 2024, anche per “colpa” della nota serie televisiva “Emily in Paris“, dove la protagonista, interpretata dall’attrice Lily Collins, sfoggia una splendida frangia alla francese. Ma che cos’è esattamente la frangia alla francese? Si intende quel tipo di frangia piena e folta che scende dritta sulla fronte arrivando a creare una linea orizzontale ben definita. Volendo però la si può anche aprire, facendola diventare quasi una frangia a tendina. Quel che è certo è che la frangia alla francese è il taglio capelli da provare in questo autunno 2024!

Frangia alla francese: a chi sta bene?

Come abbiamo appena visto, la frangia alla francese è la protagonista di questo autunno 2024. Spesso molte di noi non hanno il coraggio di provare ad avere la frangia per paura di non saperla gestire, in realtà basta semplicemente trovare la frangia adatta per ognuna di noi, in base alla forma del viso e alla lunghezza dei capelli. La cosa migliore da fare è chiedere consiglio al proprio parrucchiere di fiducia, che saprà dirvi qual è il tipo di frangia che fa al caso vostro e saprà darvi tutte le dritte per la manutenzione. La frangia è ormai scelta anche da tantissime caleb ed è in grado di dare quel tocco chic in più al nostro hair style. Tornando alla frangia alla francese, è adatta soprattutto a chi ha il viso ovale, lungo o squadrato, e con la fronte alta. E’ meglio evitarla invece se si ha un viso tondo e paffuto poiché rischierebbe di renderlo ancora più tondo.

Frangia alla francese: i colori di tendenza dell’autunno 2024

La frangia alla francese è quindi la protagonista dell’autunno 2024, perfetta soprattutto per chi ha i capelli medio lunghi, ma sta benissimo anche su un taglio corto. Ma, questo autunno 2024, quali sono però i colori di tendenza capelli? Scopriamolo adesso insieme:

Biondo sabbia : il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno 2024, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro.

: il Sandy Blonde è uno dei colori di tendenza dell’autunno 2024, nonché un modo per portarsi l’estate anche in autunno. Si tratta di un colore che ricorda appunto il colore della sabbia ed è inoltre adatto a qualsiasi taglio. Perfette ad esempio le sfumature biondo sabbia su chi ha i capelli biondo scuro o castano chiaro. Rame : altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen.

: altro colore di super tendenza è il rame, che ricorda proprio il colore delle foglie autunnali. Un colore che in realtà è di tendenza da qualche anno ma che sembra proprio destinato a diventare un colore evergreen. Cioccolato: altro colore di tendenza per l’autunno 2024 è il color cioccolato, simile ad esempio a quello di Amal Clooney.

Questi sono quindi i colori capelli di tendenza per l’autunno 2024. E voi, siete pronte a sceglierne uno per sfoggiare la vostra frangia alla francese ed essere ancora più cool?