Dopo aver dominato le scorse estati con brani come Che sogno incredibile con Emma, Senza Pensieri con Fabio Rovazzi o ancora Non ti dico no con i Boomdabash, Loredana Bertè torna con un nuovo singolo tormentone in collaborazione con il cantautore romano Franco126.

Lo scorso 10 giugno è infatti uscita su tutte le piattaforme di streaming come Spotify e negli online Mare Maliconia, un brano che ci accompagnerà per tutta la bella stagione appena iniziata. Qui sotto trovate tutte le info sul brano.

Significato di Mare Malinconia di Franco126 e Bertè

Il brano è il classico pezzo estivo che parla di tutte le emozioni e le suggestioni che il mare fa emergere in noi: la malinconia, come suggerisce il titolo del pezzo, è una delle principali sensazioni che viviamo quando lo osserviamo.

Audio di Mare Malinconia di Franco126 e Bertè

Testo di Mare Malinconia di Franco126 e Loredana Bertè

Nata sotto una cattiva stella

sotto un cielo di lampi e tempesta

Mille diavoli

si rincorrevano per la città

figlia di un amore morto in fretta

di una bugia,

di una promessa infranta

di una fiamma fredda

che brillava nell’oscurità

dietro i tuoi occhi un segreto

perso tra pezzi di vetro

E portavano a te

quelle impronte

lasciate sopra il bagnasciuga

e portavano a te

che ballavi su un tavolo sotto la luna

vestita di ombre, di onde, di schiuma

una regina di periferia

un soffio di sabbia

e di vento ti si porta via

mare malinconia

mare malinconia

Ma da Lecce c’è della sfortuna

sola come un anima perduta

nelle strade piene di turisti

e di risse nei bar

figlia di una lacrima che brucia

della polvere e della paura

innamorata dei fiori,

del vino e della libertà

dietro i tuoi occhi un segreto

perso tra pezzi di vetro

E portavano a te

quelle impronte lasciate

sopra il bagnasciuga

e portavano a te

che ballavi su un tavolo

sotto la luna

vestita di ombre,

di onde e di schiuma

una regina di periferia

un soffio di sabbia e

di vento ti si porta via

mare malinconia

mare malinconia

Ti hanno vista che correvi

verso la scogliera

la più alta della baia

a picco sopra il blu

e si dice che piove forte e che sorridevi

prima di diventare vento

e non tornare più

E portavano a te

quelle impronte lasciate

sopra il bagnasciuga

e portavano a te

che ballavi su un tavolo sotto la luna

vestita di ombre,

di onde e di schiuma

una regina di periferia

un soffio di sabbia

e di vento ti si porta via

mare malinconia

mare malinconia

E portavano a te

e portavano a te

mare malinconia