Tale Quale Show: cast, quando e dove vederlo

Il programma televisivo Tale e Quale Show, distribuito da Rai1 dal 20 aprile 2012 è da sempre un momento di intrattenimento a 360 gradi.

A presentarlo Carlo Conti, Tale e Quale Show è l’adattamento italiano del talent show Tu cara me suena, format spagnolo delle Endemol in onda su Antena 3.

La nuova edizione del programma dovrebbe avere inizio a settembre 2022 e ci saranno delle novità per quanto riguarda il cast e l’organizzazione generale.

Scopriamo insieme qualcosa in più.

Tale e Quale Show: quello che c’è da sapere

La nuova edizione di Tale e Quale Show vedrà ancora Carlo Conti come presentatore ufficiale, mentre per i giudici, se non ci saranno cambiamenti all’ultimo, le cose dovrebbero rimanere uguali alla scorsa edizione.

Avremo dunque Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a fare parte della giuria del programma. Inoltre, pare che vedremo, di puntata in puntata, anche un quarto giudice, che di solito è un importante personaggio dello spettacolo: chissà quali sorprese ci aspetteranno!

Il cast della nuova edizione di Tale e Quale Show

Il cast della nuova edizione del programma delle “imitazioni canore” è stato ufficialmente chiuso: notizia certa è che le sorelle Selassié non parteciperanno e questa potrebbe essere una mossa non troppo apprezzata poiché in undici edizioni del programma non si era mai visto un trio completamente al femminile (se eccentriche, giovanili e frizzanti come loro, la perdita potrebbe essere notevole).

Pare, quindi, che al posto delle tre sorelle sarebbe stato arruolato un duo famoso del mondo della musica: Los Locos, al secolo Roberto Boribello e Paolo Franchetto, gli autori dei celebri brani Macarena e Mueve La Colita. Insieme a loro compariranno anche Valeria Marini e Alessandra Mussolini. Infine, tra coloro che avranno buonissime possibilità di entrare nel cast ci saranno: Marco Morandi (figlio di Gianni Morandi), Alex Belli, Guenda Goria, Manila Nazzaro, Alessandra Pierelli, Jonis Bashir, Valentina Persia, Emanuela Tittocchia, Antonio Zequila, Pamela Petrarolo, Brenda Lodigiani, Beppe Quintale, Manuela Zero, Gilles Rocca e Melissa Greta Marchetto. Tra i rumors anche la partecipazione ai casting di Davide Silvestri, il finalista dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Tra gli altri, infine, si era fatto il nome anche di Katia Ricciarelli; sembrava essere contesa tra il cast del talent show e l’essere opinionista al Grande Fratello Vip 7, ma pare che la Ricciarelli non prenderà parte a nessuno dei due programmi: chissà se cambierà idea.

Quando inizia Tale e Quale Show?

Ancora non c’è una data ufficiale: la programmazione potrebbe venire fissata verso il mese di settembre 2022, mentre la fine del programma dovrebbe aggirarsi attorno al mese di ottobre o novembre dello stesso anno.

L’orario rimarrà invariato, così come il canale: Tale e Quale Show andrà in onda su Rai1 ogni venerdì sera a partire dalle ore 21:20.

Dove vedere Tale e Quale Show in streaming

Oltre a vedere il talent show direttamente in onda su Rai1, sarà possibile prenderne visione sulla piattaforma Rai Play, in modo assolutamente gratuito. Il servizio vi consentirà di seguire sia la messa in onda in streaming, sia di recuperare le puntate in un secondo momento, da computer o da un qualsiasi dispositivo mobile.