Flawless make up: la nuova tendenza del trucco

Per un aspetto naturale, nude e impeccabile, flawless make up realizza un trucco adeguato con prodotti validi e adatti.

Quando si parla di bellezza della pelle del viso e di trucco sono davvero tante le tendenze che si fanno largo di anno in anno. Una delle più in voga, secondo esperti e consumatori, è la flawless make up, una tendenza che dona al viso un aspetto naturale e sano quasi privo di trucco. Vediamo i prodotti e come realizzarlo.

Flawless make up

Con il termine flawless make up si intende una nuova tendenza di bellezza relativa al trucco. Il trucco c’è, ma non si vede e aiuta a rendere il viso pulito e impeccabile. Si ispira a una tendenza di origine orientale e parte da una cura della pelle del viso particolarmente attenta e dettagliata proprio per idratarlo nel modo migliore.

Un trucco molto naturale ed efficace che punta a un make up che sia acqua e sapone. Punta alla naturalezza e alla sensazione che la pelle sia total nude quindi priva di cosmesi e di prodotti di trucco. Un trucco che punta a esaltare i punti di forza del viso senza snaturare la pelle e quindi renderla maggiormente idratata.

Con il flawless make up bisogna usare bene i pochi prodotti che si ha a disposizione. Bisogna bilanciare le palette dei cosmetici e i colori in modo da abbinarli alla perfezione. Si consiglia di scegliere i prodotti a seconda della texture della pelle per creare un effetto che sia naturale e adatto al proprio viso.

Una tendenza che va a valorizzare ogni tipo di pelle, di qualsiasi tipologia: dalle più secche alle grasse sino alle sensibili passando per quelle più giovani e mature. Punta a esaltare i punti di luce combattendo i segni del tempo e riducendo le rughe. Un trucco indicato per la pelle del viso e adatto a ognuno.

Flawless make up: passaggi

Come già detto, il flawless make up usa pochissimi prodotti che aiutino a detergere e curare la pelle. Bisogna prima di tutto preparare la pelle detergendo e pulendo il viso in modo che appaia maggiormente setosa, priva di imperfezioni e omogenea. Soltanto in questo modo è possibile preparare la pelle al trucco.

La detersione del viso è fondamentale proprio perché la pelle non deve essere troppo oleosa. Un buon siero e una buona crema idratante a protezione 15-25 sono l’ideale insieme anche a una crema indicata per il contorno occhi in modo da migliorare l’assorbimento. A seguire, si passa poi alla scelta dei colori adatti per il proprio viso.

Nella flawless make up, un buon primer, preferibilmente in crema, dalle proprietà anti age è indicato insieme a un fondotinta o cipria del colore giusto per creare un effetto seconda pelle. La cipria va passata su tutto il viso per colorare e uniformare le gote. Per gli occhi, prima bisogna pettinare e definire le sopracciglia.

In seguito, si passa a una palette nude a un po’ di mascara dall’effetto allungante. Per le labbra si consiglia un balsamo che, non solo idrati, ma dia anche lucentezza. I prodotti sono davvero pochi, ma essenziali per creare un effetto nude.

Flawless make up: prodotti

Una tendenza per cui sono necessari determinati prodotti da trovare con varie promozioni su Amazon dove basta cliccare la foto per i dettagli del prodotto. Qui sotto alcuni dei prodotti per realizzare la flawless make up a seconda delle proprie esigenze e bisogni.

1)Lamora palette ombretti nude

Una confezione di 12 trucchi per gli occhi che va da tonalità chiare ad altre neutre con un tocco di rosa indicato per ogni carnagione. In grado di donare look delicati con tonalità opache che vanno a sfumare e altre shimmer che danno brillantezza e luccichio agli occhi.

2)Nyx professional make up primer 2 in 1

Un primer 2 in 1 dalle proprietà rinfrescanti e idratanti che dona una pelle perfetta, uniforme e levigante. Minimizza i pori, idrata e lenisce la pelle. Si consiglia di applicarlo mattina e sera sulla pelle asciutta e pulita. Ottimo come base prima del trucco.

3)Elizabeth Arden Eight hours Lip

Un balsamo labbra in stick dalla protezione 15 arricchito con vitamina E e burro di cacao che idrata e protegge le labbra dalla secchezza in modo che siano morbide e lisce. Aiuta a combattere le screpolature levigando le labbra e lasciandole morbide e sane per tutto il giorno.

Oltre al flawless make up, bisogna anche optare per uno spray fissante affinché il trucco resista per diverso tempo.