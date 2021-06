Un classico dell’estate, quando le temperature si alzano il trucco cola. Tra sudore, pasti e mascherina c’è il rischio che il make up per cui tanto vi eravate impegnate prima di uscire, non riesca ad arrivare integro a fine giornata.

Fortunatamente il mondo della cosmesi, come sempre, ha la soluzione: lo spray fissante per il trucco! Scopriamo tra i tantissimi in commercio qual è il migliore.

Spray fissante trucco: il migliore

Che siate delle vere make up addicted o se avete semplicemente il bisogno di farlo durare giusto il tempo di una giornata importante, oltre a buoni prodotti waterproof, anche lo spray fissante per il trucco è sicuramente un grande alleato. Specialmente con l’avvicinarsi delle temperature alte e il clima afoso tipici dell’estate.

Tantissimi brand dedicati al mondo del make up ne hanno creato una propria versione. Come ogni prodotto del settore, per scegliere il migliore dovrete guardare tra quelli più adatti alla tipologia della vostra pelle. Per questo ne abbiamo selezionati alcuni di molto validi, che possano soddisfare ogni vostra esigenza.

Più prodotti in uno

Se siete persone pratiche e non amate avere la vostra trousse colma di prodotti, lo spray fissante “2 in 1” potrebbe fare al caso vostro.

Il “Prime&Fix” della Kiko per esempio fa sia da primer che da fissante e ovviamente dovrà essere spruzzato sul viso sia come passaggio iniziale che come passaggio finale.

Quello della 3INA è un prodotto davvero molto valido e con un unico spruzzo compie ben tre azioni. Vegan, cruelty free, idrata e rinfresca la pelle, proteggendola dalle sostanze nocive che può incontrare durante la giornata e ha anche avere un effetto tonificante.

Quelli vegan e cruelty free

Anche il mondo del make up ormai da tempo cerca di essere molto attento alla salvaguardia dell’ambiente e degli animali. Lo spray fissante proposto da Find è vegan friendly e adatto ad ogni tipo di pelle proprio per la sua composizione che lo rende delicato.

Il “Keep it perfect!” di Essence invece, oltre ad essere vegano è anche cruelty free. L’assenza di oli alcol e fragranze lo rendono fresco, leggero e inodore. Contiene invece acido ialuronico, un alleato prezioso e totalmente naturale contro l’invecchiamento cellulare.

Super idratanti

Una delle cose più importanti da fare per una pelle sana è mantenerla sempre idratata, anche con il make up. Particolarmente indicato per l’estate è “Flawless Mist&Fix” lo spray fissante della Barry M. La sua formula ricca di particelle riflettenti illumina il viso, mantenendo la pelle idratata e protetta dagli agenti esterni.

“Hyaluronic Fix” della Revolution, come dice il nome è a base di sodio jaluronato, sostanza “antiage” dall’azione profondamente idratante e tonificante. Indicato per tutti i tipi di pelle.

Quelli a lunga durata

Lo spray fissante della Pinpoxe promette un effetto più luminoso ma non solo, la sua particolare formula impedisce al sudore di penetrare, rendendo il risultato finale del make up più duraturo.

“Infallible” di L’Oréal è ad asciugatura rapida e vanta una tenuta ottimale. Nonostante sia considerato anche tra i fissanti trucco più leggeri, è molto nutriente ed è quindi particolarmente indicato per chi ha una pelle secca.