Cosa sono i cosmetici multitasking, la nuova frontiera del mondo beauty che coniuga principi attivi e make up.

Cosmetici multitasking: cosa sono

Ultima frontiera del mondo beauty sono i cosmetici multitasking, che uniscono il potere della skincare al make up.

Si tratta di cosmetici che, oltre a truccare e uniformare il viso, servono anche a fare bene alla pelle attraverso principi attivi e formulazioni specifiche. In passato si era già visto un prodotto del genere: la BB cream, che provvedeva ad uniformare il colorito dell’incarnato e contemporaneamente ad idratare la pelle. Oggi i cosmetici multitasking, a differenza della BB cream, sono diventati molto più performanti dopo una serie di miglioramenti costanti.

Inoltre non esistono più solamente cosmetici multitasking per la pelle del viso ma anche per labbra, ciglia e occhi. Attenzione però: per un risultato ottimale non bisogna mai trascurare la propria skincare routine. I cosmetici multitasking non vanno a sostituirla ma solo a potenziarla.

I prodotti da provare

Innanzitutto è da segnalare l’innovativo fondotinta firmato Clinique, Even Better Clinical Serum Foundation.

Un prodotto rivoluzionario che unisce make up e skincare: non solo un fondotinta, ma un cosmetico che contiene ben 3 sieri per levigare, idratare e uniformare. Anche i brand Make Up Forever e Mediterranea propongono dei fondotinta che uniformano il colorito e nel frattempo, grazie ad Acido Ialuronico ed altri prinicipi attivi, rendono la nostra pelle più bella e curata.

Esistono anche una serie di ciprie multitasking che associano il potere di fissare il trucco a quello di idratare la pelle e attenuare rughe e imperfezioni. I prodotti più validi sono: Airbrush Flawless Finish di Charlotte Tilbury e Poudre De Beauté Mat Naturel di Gucci.

Per le ciglia esistono svariati mascara e primer che volumizzano, colorano e idratano contemporaneamente. Metamorphose di Yves Rocher ad esempio contiene Olio di Ricino che contribuisce a mantenere in salute e ad idratare le ciglia. Se cerchiamo un prodotto multitasking anche per le labbra ci basterà cercare sugli scaffali di Armani, Charlotte Tilbury e Fenty Beauty che hanno elaborato rispettivamente i rossetti: Neo Nude Ecstasy Balm, Hyaluronic Happikiss, Slip Shine Sheer Shiny Lipstick. Non solo colore e brillantezza, questi cosmetici sono anche rivitalizzanti e idratano intensamente le labbra.

