Il ritorno di Ilary Blasi in prima serata

Ilary Blasi è pronta a tornare in prima serata su Canale 5 con il suo nuovo programma The Couple, che debutterà lunedì 7 aprile. Dopo l’esperienza a Battiti Live, la conduttrice promette di portare sul piccolo schermo un format innovativo e coinvolgente, dedicato alle coppie famose del mondo dello spettacolo. Con un montepremi di un milione di euro, il programma si preannuncia ricco di emozioni e colpi di scena.

Chi sono gli opinionisti di The Couple?

In studio con Ilary Blasi ci saranno due opinionisti d’eccezione: Luca Tommassini, noto coreografo, e Francesca Barra, giornalista e lifestyle editor. La presenza di Francesca Barra è stata una sorpresa, poiché inizialmente si era parlato di Simona Izzo. Tuttavia, a causa di impegni lavorativi, la Izzo non potrà partecipare, lasciando spazio a Francesca, che porterà la sua esperienza e il suo stile unico al programma.

Le coppie protagoniste del reality game

Il programma vedrà la partecipazione di coppie celebri, tra cui l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il marito Stefano Oradei. Altre coppie in gara includono Brigitta e Benedicta Boccoli, Irma e Lucia Testa, e Jasmine Carrisi con l’ex fidanzato Pierangelo Greco. La presenza di Antonino Spinalbese è confermata, ma il nome della sua partner rimane ancora un mistero. Ogni coppia dovrà affrontare sfide e prove per conquistare il pubblico e il montepremi finale.

Novità nel sistema di televoto

Mediaset ha introdotto un nuovo sistema di televoto per The Couple, cercando di evitare le polemiche emerse in precedenti reality. Gli spettatori potranno votare esclusivamente tramite SMS, limitando il numero di voti per utente a uno per sessione di voto. Questa scelta mira a garantire un’esperienza di voto più equa e a ridurre l’influenza dei cosiddetti “fandom tossici”. Con queste nuove regole, ci si aspetta un’atmosfera più serena e meno conflittuale durante il programma.

Un atteso ritorno alla conduzione

Il debutto di The Couple segna un momento importante per Ilary Blasi, che torna a condurre un programma di prima serata dopo un periodo di assenza. La conduttrice è amata dal pubblico per il suo carisma e la sua capacità di intrattenere, e i fan non vedono l’ora di vederla all’opera. Con un mix di divertimento, emozioni e sorprese, The Couple promette di essere uno dei programmi più seguiti della stagione televisiva.