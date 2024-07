Eva Amurri è la figlia dell’attrice Susan Sarandon. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Eva Amurri: chi è, matrimonio, figli

Eva Amurri è un’attrice statunitense, nonché figlia di Susan Sarandon e del regista Franco Amurri. Eva è nata a New York il 15 marzo del 1985, ha quindi 39 anni ed è del segno zodiacale dei Pesci. Eva Amurri ha origini inglesi, irlandesi, gallesi e anche italiane. Come la madre, Eva Amurri ha intrapreso la carriera di attrice, esordendo nel 1996 nel film “Dead Man Walking – Condannato a morte”, dove recitava anche la Sarandon, che per questo film vinse l’Oscar come migliore attrice protagonista. Nel corso della sua carriera l’abbiamo vista recitare in diversi film e serie televisive, quali per esempio: “La mia adorabile nemica”, “The Education of Charlie Banks”, “Indovina perché ti odio”, “Californication”, “How I Met Your Mother” e “Monarch – La musica è un affare di famiglia”. Nel 2003 Eva Amurri ha vinto il premio Young Artist Award come miglior giovane attrice non protagonista per il film “Due amiche esplosive”. Per quanto riguarda la sua vita privata, Eva Amurri è stata sposata dal 2011 al 2020 con l’ex calciatore Kyle Martino, con il quale ha avuto tre figli, Marlowe Mae, Major James e Mateo Antoni. A giugno del 2024 Eva Murri si è sposata nuovamente con lo chef Ian Hock. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram che a oggi ha ben 223mila follower.

Eva Amurri: le nozze con Ian Hock

Come abbiamo appena visto, Eva Amurri è un’attrice statunitense, nonché figlia di Susan Sarandon. Sabato 29 giugno 2024 fa Eva si è sposata con lo chef Ian Hock nella Hudson Valley di New York. Si è trattata di una cerimonia molto intima, gli invitati infatti erano circa 40. Ecco cosa aveva rivelato l’attrice a People: “volevamo davvero incentrare il matrimonio sul nostro piccolo nucleo familiare e soprattutto più sui bambini che su di noi. Abbiamo chiesto di creare una cerimonia che fosse super personale e intima, e poi ci siamo con concentrati sul nostro secondo amore nella vita: il cibo” Tutto ciò di cui avevamo veramente bisogno era la bellissima atmosfera, i nostri cari e una festa deliziosa”. Per questo giorno così speciale, Eva Amurri ha sfoggiato un look molto sensuale in total white. L’abito, firmato Kim Kassas, era un modello a sirena con ricami di pizzo, gonna fasciante, bustier strapless con corsetto steccato e strascico che parte dal punto vita. Un maxi velo di tulle e un apio di décolleté con tacco a spillo a completare il look. Mamma Susan Sarandon per il matrimonio della figlia ha invece indossato un tailleur floreale firmato SuitShop. Non ci resta che fare gli auguri ai neo sposi Eva e Ian!

