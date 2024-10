Cosa sono e a cosa servono gli enzimi digestivi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Enzimi digestivi: cosa sono?

Molte persone hanno purtroppo problemi con la digestione e questo accade spesso perché non si ha la giusta quantità di enzimi digestivi, essenziali appunto per la nostra digestione e per l’assorbimento dei nutrienti. Ma, che cosa sono esattamente gli enzimi digestivi? In poche parole sono delle molecole proteiche prodotte dal nostro corpo al fine di aiutarlo ad assimilare correttamente il cibo nelle varie fasi della digestione. Questi enzimi portano a scomporre proteine, carboidrati e grassi in molecole più semplici quali aminoacidi, zuccheri e grassi acidi. Gli enzimi digestivi sono prodotti principalmente nelle ghiandole salivari, nello stomaco, nel pancreas e nell’intestino tenue. In questo modo possono coprire il processo digestivo dall’inizio alla fine.

Enzimi digestivi: a cosa servono?

Abbiamo appena visto che cosa sono gli enzimi digestivi ma, a che cosa servono? Gli enzimi digestivi sono essenziali per la corretta digestione e per l’assorbimento dei nutrienti. Ecco a cosa servono quelli più importanti:

Amilasi : si tratta dell’enzima che scompone i carboidrati complessi in zuccheri più semplici.

: si tratta dell’enzima che scompone i carboidrati complessi in zuccheri più semplici. Proteasi: questo enzima invece scompone le proteine in aminoacidi.

questo enzima invece scompone le proteine in aminoacidi. Lipasi: scompone invece i grassi in acidi grassi e glicerolo.

Lattasi: questo enzima scompone il lattosio in glucosio e galattosio.

Andiamo ora a vedere in quali cibi si trovano gli enzimi digestivi.

Enzimi digestivi: in quali cibi si trovano?

Abbiamo detto che gli enzimi digestivi vengono prodotto autonomamente dal nostro corpo ma è anche vero che essi possono essere presenti in alcuni cibi. Gli alimenti che andremo adesso a vedere insieme sono tutti ottimi per facilitare quindi il processo digestivo:

Banana : è uno dei frutti più consumati tutto l’anno e contiene amilasi e maltasi.

: è uno dei frutti più consumati tutto l’anno e contiene amilasi e maltasi. Ananas : contiene la bromelina, ovvero quell’enzima che aiuta a digerire le proteine.

: contiene la bromelina, ovvero quell’enzima che aiuta a digerire le proteine. Papaya : contiene la papalina, enzima che migliora la digestione delle proteine.

contiene la papalina, enzima che migliora la digestione delle proteine. Avocado: altro frutto dalle tante proprietà benefiche che contiene anche lipasi, l’enzima che facilita la digestione dei grassi.

altro frutto dalle tante proprietà benefiche che contiene anche lipasi, l’enzima che facilita la digestione dei grassi. Mango: frutto che contiene l’amilasi.

frutto che contiene l’amilasi. Zenzero : ottimo perché stimola la produzione degli enzimi digestivi oltra a migliorare il processo digestivo.

: ottimo perché stimola la produzione degli enzimi digestivi oltra a migliorare il processo digestivo. Miele: contiene amilasi e invertasi.

Inserire quindi questi cibi nella nostra alimentazione è davvero importante, soprattutto se avete problemi con la digestione. Questi alimenti infatti contengono o stimolano la produzione degli enzimi digestivi che sono essenziali per una corretta digestione oltre che per la giusta assimilazione dei nutrienti. E’ importante assumere cibi con enzimi digestioni per chi ad esempio soffre della sindrome dell’intestino irritabile, del morbo di Crohn o di colite ulcerosa. Oltre ai cibi è possibile anche trovare degli integratori di enzimi digestivi, ottimi ad esempio per coloro che hanno insufficienza pancreatica. Gli integratori con enzimi digestivi vanno però presi con moderazione perché altrimenti possono essere causa di effetti collaterali spiacevoli, per questo è sempre bene chiedere parere al proprio medico di base che saprà indicarvi la giusta dose.