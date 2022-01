Raggiunta la notorietà nei panni di Elisa di Rivombrosa, Vittoria Puccini torna in tv con un ruolo da protagonista nella fiction “Non mi lasciare”, in onda sulla rete ammiraglia della Rai a partire dalla serata del 10 gennaio 2022. Ma ecco tutto quello che sappiamo sulla biografia e la carriera dell’attrice.

Chi è Vittoria Puccini

Fiorentina classe 1981, Vittoria Puccini è nata il 18 novembre, sotto il segno dello Scorpione. Dopo aver conquistato il diploma al liceo classico si iscrive all’università con l’obiettivo di laurearsi in giurisprudenza.

Presto però si accorge che non è la sua strada e lascia da parte gli studi per fare la modella. Vittoria si trasferisce poi a Milano per provare la carriera di attrice, che ad oggi possiamo dirlo, porta avanti con estremo successo.

L’esordio e il successo con Elisa di Rivombrosa

Sono gli anni 2000 quando Vittoria Puccini debutta nel mondo della recitazione nel ruolo di Gaia per il film “Tutto l’amore che c’è”, diretto da Sergio Rubini.

Un anno dopo appare anche nella miniserie per la televisione “La Crociera” e nel 2002 torna sul grande schermo con “Paz!”.

Il successo vero e proprio per la Puccini arriva nel 2003 con la serie tv di Canale 5 “Elisa di Rivombrosa”, per cui ottiene il ruolo da protagonista ed è proprio in questa occasione che incontra e si innamora di Alessandro Preziosi. Nel 2010 è invece nel cast di “Baciami ancora”, famosissimo film del regista Gabriele Muccino che la porta a vincere il Golden Goble Award alla 13ª edizione del Festival Internazionale del Film di Shanghai come migliore attrice protagonista.

Le apparizioni recenti

Dopo il grande successo con “Elisa di Rivombrosa” Vittoria Puccini partecipa anche ad altre serie tv come quella del 2007 “La Baronessa di Carini”, ispirata ad una ballata popolare siciliana che racconta di un delitto d’onore ai danni di donna Laura Lanza, uccisa dal proprio padre. Nel 2009 prende parte anche alle serie tv “Tutta la verità” e l’anno successivo la vediamo in “C’era una volta la città dei matti”.

Nel 2019 veste invece i panni di Monica per la serie tv Rai “Mentre ero via”, in cui recita accanto a Giuseppe Zeno. Nel 2021 è protagonista della miniserie “La fuggitiva”, mentre nel gennaio 2022 la vediamo sempre protagonista nella serie tv “Non mi lasciare”.

Gli amori celebri di Vittoria Puccini

Vittoria Puccini è stata legata sentimentalmente ad Alessandro Preziosi dal 2004 al 2011. Il colpo di fulmine tra i due attori è scattato sul set di “Elisa di Rivombrosa” e dalla loro storia d’amore è nata la figlia Elena. Riguardo la fine della loro relazione si ricorda purtroppo anche un triste episodio riguardante un litigio furioso avvenuto per le strade di Roma, prontamente immortalato dai paparazzi.

Archiviata la storia con Preziosi, Vittoria Puccini ha avuto una relazione di due anni con l’attore protagonista del film “Lo chiamavano Jeeg Robot” Claudio Santamaria. Attualmente è invece felicemente fidanzata con il direttore della fotografia Fabrizio Lucci, più grande di lei di 20 anni.