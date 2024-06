Elisa è una cantautrice italiana molto apprezzata. Versatile e dotata di una voce straordinaria, Elisa è salita alla ribalta dopo la sua partecipazione a Sanremo 2001. Scrive le sue canzoni e compone le melodie e si destreggia tra pezzi in inglese, italiano, spagnolo, francese ma anche sloveno e curdo. Scopriamo chi è davvero Elisa Toffoli: età, figli e altezza della cantante.

Chi è Elisa Toffoli: età, figli, altezza e carriera

La cantautrice Elisa Toffoli è alta 1.63m ed è nata a Trieste il 19 dicembre 1977. Sin da piccola ha una grande passione per la musica: già a undici anni scrive le sue prime canzoni e melodie e giovanissima inizia ad esibirsi come corista. Il suo esordio musicale vero e proprio avviene a soli 19 anni con l’album “Pipes & Flowers”, aiutata dalla cantante Caterina Caselli: si rivela un grande successo e ottiene quattro dischi di platino in Italia. Inizia così ad avere un successo internazionale, vince numerosi premi e apre concerti di Eros Ramazzotti e Zucchero. Il primo album di Elisa è tutto in inglese.

La prima canzone della cantante Elisa Toffoli in italiano è “Luce (tramonti a nord est)”, brano scritto con Zucchero e che la cantautrice presenta al Festival di Sanremo nel 2001. Anche questo brano ottiene un grande successo: vince il Festival e il premio della critica. Nel 2003 esce il primo album interamente acustico dell’artista, “Lotus”: all’intero sono presenti anche cover di Leonard Cohen, Mia Martini e Velvet Underground. Altri album di successo della cantautrice sono “Heart” del 2009 (che contiene il famoso brano “Ti vorrei sollevare” con Giuliano Sangiorgi, frontman dei Negramaro); “L’anima vola” del 2013 e l’ultimo lavoro “Diari aperti”, uscito nel 2018. Quest’ultimo è il secondo album completamente in italiano di Elisa e comprende i singoli “Se piovesse il tuo nome“, scritto da Calcutta e “Quelli che restano”, un duetto con Francesco De Gregori.

Vita privata e figli

Elisa ha trovato l’amore con il chitarrista della sua band, Andrea Rigonat. Con lui ha una relazione da molto tempo e ha anche due bambini: Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009 e Sebastian, venuto al mondo il 20 maggio 2013. Andrea Rigonat ed Elisa hanno deciso, dopo 7 anni di fidanzamento, di coronare il loro sogno d’amore con il matrimonio: i due si sono sposati a Grado nel 2015. I cantanti Ligabue, Emma Marrone, Alessandra Amoroso e Stash sono solo alcuni degli invitati al matrimonio Rigonat-Toffoli. La sposa non ha rinunciato al suo animo rock anche il giorno del suo matrimonio, arrivando in chiesa in sella ad una moto insieme ai figli e con un bellissimo abito bianco e con pizzi.