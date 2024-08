I brush light sono le schiariture leggere per capelli. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

Brush light: che cosa sono?

Con la fine delle vacanze e dell’estate, tante di noi hanno voglia di cambiare hair look, che sia un nuovo taglio o un nuovo colore, la voglia di cambiamento è sempre nell’aria. A volte basta anche semplicemente schiarire leggermente i capelli per avere un nuovo look. Ed ecco che arrivano i brush light! Ma, che cosa sono esattamente? Si tratta di una tecnica simile al balayage, solo che le schiariture non vengono realizzate con il metodo tradizionale ma vengono dipinte a mano. I riflessi sono quindi disegnati sui capelli creando così un effetto super naturale. Si tratta quindi di una tecnica di colorazione leggera, perfetta per chi ha voglia di cambiare un pò colore ai propri capelli ma senza esagerare troppo. Ma, come si realizzano i brush light? Andiamo adesso a scoprirlo insieme.

Brush light: come si realizzano?

Come abbiamo appena visto, i brush light sono una tecnica per schiarire i capelli e ottenere un effetto super naturale e super cool. Ma, come si realizzano? Vediamolo insieme:

Per prima cosa si spruzza il decolorante sulla punta di una spazzola.

sulla punta di una spazzola. Dopo di che si passa la spazzola delicatamente sulle punte dei capelli, in modo da ottenere un cambiamento di colore che sia morbido, delicato e dall’aspetto naturale.

che sia morbido, delicato e dall’aspetto naturale. Infine basta lasciare in posa il tempo necessario.

Quindi, come abbiamo appena visto, i brush light sono davvero semplici da realizzare. Per quanto riguarda la tonalità da scegliere, il consiglio è di chiedere al proprio parrucchiere di fiducia che saprà valutare qual è la colorazione perfetta per voi. C’è da aggiungere che i brush light non hanno bisogno di una grande manutenzione, l’importante è usare prodotti specifici per capelli colorati e ridurre phon e piastra. Ma andiamo ora a vedere come prendersi cura dei capelli con trattamenti coloranti.

Brush Light: come prenderci cura dei capelli

I brush light, come abbiamo visto, non hanno bisogno di una grande manutenzione ma, se vogliamo mantenere i nostri capelli sani, morbidi e luminosi, ci sono alcune cosa da tenere presente: