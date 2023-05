Doctor Cha è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. Un k-drama che mette insieme diversi generi, con una trama particolarmente appassionante, che sicuramente conquisterà il pubblico. Scopriamo insieme quando esce.

Doctor Cha su Netflix: quando esce?



Doctor Cha è una nuova serie tv che sta per debuttare su Netflix. La piattaforma di streaming sta puntando sempre di più sui k-drama, che sembrano appassionare notevolmente il pubblico, coinvolgendo con le loro trame. Il catalogo del colosso dello streaming si arricchirà sempre di più, anche nel mese di maggio, con nuove uscite che riguardano film, serie tv, documentari e show. Gli abbonati riceveranno molte sorprese. Una di queste è proprio Doctor Cha, che ha una trama davvero molto particolare e molto interessante. Si tratta di un k-drama distribuito da Netflix a livello internazionale, una specie di mix di generi che parte dall’ambientazione da dramma ospedaliero, per andare a raccontare le vicende familiari dei protagonisti, lasciandosi anche andare ai toni della commedia. La serie tv segue la storia di Cha Jung-sook, una casalinga che decide di riprendere in mano la sua vita e terminare il suo percorso di specializzazione medica. Tra i protagonisti principali della serie tv troviamo Uhm Jung-hwa, Kim Byung-chul, Myung Se-bin, e Min Woo-hyuk, conosciuti nel mondo dei k-drama. Ma quando potremo vedere la prima stagione di questa attesa serie tv? Doctor Cha verrà reso disponibile su Netflix a partire dal 17 maggio 2023. Sicuramente i telespettatori riusciranno ad appassionarsi a questa serie tv, per via degli intrecci della trama e del tono a metà strada tra il dramma e la commedia, che non può che conquistare.

Doctor Cha su Netflix: le anticipazioni della prima stagione



La prima stagione di Doctor Cha sta per debuttare su Netflix. Si tratta di un k-drama molto atteso, con una trama molto particolare. È possibile riprendere in mano la propria carriera dopo oltre 20 anni trascorsi in panchina? Tutto inizia con questo quesito. La protagonista è Cha Jung-sook. La donna un tempo era un’ottima dottoressa, ma dopo aver sposato il severo capo del dipartimento di chirurgia Sio In-ho, ha dovuto appendere al chiodo il camice del medico in cambio di un grembiule per diventare una perfetta casalinga. Dopo vent’anni di devozione a questa vita che ha scelto, la donna si rende conto di essere pronta per riprendere in mano la sua carriera e per tornare in ospedale. Questo, però, significa ricominciare da capo come specializzanda del primo anno. Non è certo una cosa facile e ci saranno tanti ostacoli e tante prove ad attenderle, ma Cha si sente particolarmente determinata e pronta a tutto per pensare a se stessa e cercare di realizzare i propri sogni. Per questo sarà disposta a fare questo passo indietro temporaneo, tornando ad essere una specializzanda, con lo scopo di dare il via alla carriera che merita e che ha sempre desiderato.