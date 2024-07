Disney +, quali sono le serie tv più attese in uscita ad agosto 2024? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Disney +, le serie tv più attese di agosto 2024 : “The Bear 3”

Siamo ancora a metà luglio ma, tra gli abbonati a Disney +, c’è già tanta curiosità nel sapere cosa uscirà il proprio mese. Ci sono infatti due serie tv di grande successo che stanno per debuttare con la nuova stagione. Di quali serie tv stiamo parlando? Vediamolo adesso insieme:

14 agosto, “The Bear 3”: è una delle serie più amate, premiate, e viste degli ultimi anni. Il debutto è avvenuto nel 2022 e ha subito conquistato tantissime persone, che quindi non vedono l’ora di sapere cosa accadrà nella terza stagione. La serie segue Carmy Berzatto, Sydney Adamu e Richie Jerimovich e il loro locale che si è trasformato in un ristorante. Nel ruolo di Carmy troviamo l’attore Jeremy Allen White che, per questa interpretazione, si è aggiudicato il Golden Globe come migliore attore in una serie commedia o musicale. Ma ecco la sinossi ufficiale della terza stagione di “The Bear”: “Carmy si impegna più che mai e pretende l’eccellenza dei propri collaboratori che fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo. La ricerca dell’eccellenza culinaria spingerà la squadra a raggiungere nuovi livelli e metterà in evidenza i legami che tengono unito il ristorante. Man mano che il team si allarga, ognuno di loro si sforzerà per migliorarsi nel proprio ruolo. Il terreno della ristorazione non è mai un terreno solido e con questo panorama in continua evoluzione arriveranno nuove sfide e opportunità. I nostri chef hanno imparato che ogni secondo è importante, ma in questa stagione il pubblico scoprirà se hanno la stoffa per arrivare al giorno successivo.”

Disney +, le serie tv più attese di agosto 2024: Only Murders in The Building 4

Dopo “The Bear“, ecco qual è altra serie tv super attesa per questo agosto 2024:

27 agosto “Only Murders in The Building 4″: Steve Martina, Selena Gomez, Martin Short e Michael Cyril Creighton sono pronti a tornare con la quarta stagione della serie commedia giallo “Only Murders in The Building”, arrivata ormai alla quarta stagione. Ecco cosa si legge nella sinossi: “Il trio di podcaster amatoriali è alle prese con gli eventi scioccanti avvenuti alla fine della terza stagione che hanno coinvolto Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. Chiedendosi se la vittima designata fosse veramente lei oppure Charles, la loro indagine li porta fino a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un podcast su Only Murders.”. In questa stagione ci saranno anche delle guest star, come ad esempio Meryl Streep.

Disney +: come abbonarsi

Per poter vedere “The Bear 3” e “Only Murders in The Building 4” è necessario essere in possesso di un abbonamento a Disney Plus. Se ancora non lo avete tutto quello che dovete fare è iscrivervi alla piattaforma e scegliere tra i piani di abbonamenti disponibili, da quello più economico a quello premium.