Scopriamo insieme chi è la nuova presunta compagna di Stefano De Martino. Un video in cui si sente la frase “dimmi, amore” ha scatenato non pochi sospetti, ma in realtà sono due le ragazze che ultimamente sono state associate all’ex di Belen Rodriguez.

“Dimmi, amore”, chi è la nuova presunta compagna di Stefano De Martino?

Stefano De Martino ha condiviso un video sul suo profilo Instagram che ha letteralmente scatenato i suoi fan. In sottofondo si sente la famosa canzone che recita “fiorivi, fiorivano le viole e il sole batteva su di me. E tu prendevi la mia mano. Mentre io ti aspettavo”, proprio come se fosse una bellissima dedica d’amore. I fan speravano che quelle parole fossero rivolte a Belen Rodriguez, ma pare non sia così. Le immagini del video di Stefano De Martino al mare incantano, ma non è solo la bellezza del luogo ad aver attirato l’attenzione, ma anche la voce femminile che si sente in sottofondo. “Dimmi, amore” si sente dire nel video. “Chissà di chi è quella voce che dice amore” ha scritto subito un utente. Tutti hanno iniziato a chiedersi chi è la misteriosa donna in compagnia di Stefano De Martino, che potrebbe essere a tutti gli effetti la sua nuova fiamma. Alcuni sono convinti che un nuovo amore possa fargli bene e che sia stata giusta la scelta di lasciare la ex moglie. Nessuno, però, sa, per chi sia la dedica di Stefano.

Quest’estate non si parla d’altro che della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino e quella voce femminile nel video di quest’ultimo sta scatenando ancora di più il gossip. I diretti interessati non si sono espressi, ma in molti hanno captato qualche frecciatina sui social. A rivelare chi potrebbe essere la nuova fiamma di Stefano De Martino è stato Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi si è espresso sul suo canale Telegram, svelando a tutti che alcuni amici hanno beccato Stefano De Martino in Sardegna, con una nota influencer. Si tratterebbe di Beatrice Vendramin, modella, influencer e testimonial di importanti brand. È sua la voce che si sente nel video pubblicato da Stefano De Martino?

Stefano De Martino, le voci sul flirt con Ginevra Mavilla: chi è?

Ginevra Mavilla è un nome emergente tra le influencer e nel mondo dei social media. In questi giorni si è parlato di lei per alcune voci che la collegavano a Stefano De Martino. La giovane è molto conosciuta anche per avere un forte legame di amicizia con Gianluca Vacchi. Sta lavorando nella moda ed è riuscita a farsi conoscere sempre di più. Le voci che collegano Ginevra Mavilla a Stefano De Martino sono sempre più insistenti. Alcuni sostengono che si siano incontrati grazie ad amici comuni nel mondo dell’intrattenimento, mentre altri credono che galeotti siano stati alcuni eventi sociali esclusivi. I diretti interessati al momento non hanno né smentito né confermato. Sul profilo di Deianira Marzano, però, è arrivata la smentita di un follower. Secondo questa persona anonima, Stefano De Martino si sarebbe trovato fuori a pranzo con un gruppo di persone e casualmente era presente anche Ginevra Mavilla.

Ginevra Mavilla ha 19 anni, è molto giovane, ma vanta già 600mila follower su Instagram. È una delle figure emergenti più interessanti. Lavora come influencer e ha una forte passione per la moda e per la danza. La sua presenza sui social è arricchita dal suo stile distintivo, con magliette di gruppi rock e body di Barbie color rosa metallico, che l’ha resa già un’icona di riferimento nella moda. Continua ad inseguire la sua passione perl a danza, allenandosi alla scuola del Teatro Calcano, dimostrando un incredibile talento. I genitori sono Mara Poletti e Marco Mavilla, importanti figure nel mondo degli affari. Hanno creato e gestiscono un noto brand di orologi, ovvero Toywatch. L’amicizia tra Ginevra Mavilla e Gianluca Vacchi è nata quando lei aveva solo 5 anni ed era stata definita da lui come la sua “figlioccia”.