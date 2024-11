Diletta Leotta: una nuova sfida in prima serata

Diletta Leotta, nota conduttrice e volto amato della televisione italiana, si prepara a una nuova avventura con il programma di intrattenimento ‘La Talpa’, che andrà in onda su Canale 5 a partire dal 5 novembre. Questa è la prima volta che Diletta si confronta con un format di questo tipo in chiaro, dopo aver lavorato principalmente per piattaforme digitali. La conduttrice ha dichiarato di essere entusiasta e pronta a mettersi in gioco, nonostante le critiche che la seguono quotidianamente.

Affrontare le critiche con determinazione

Nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Diletta ha parlato della sua voglia di misurarsi con il mondo dell’intrattenimento. “Sono orgogliosa e piena di energie positive”, ha affermato, sottolineando l’importanza degli ascolti ma anche la soddisfazione per il lavoro svolto fino a questo momento. La conduttrice ha anche affrontato il confronto con Paola Perego, storica presentatrice del reality, affermando di considerarla un riferimento e un onore da seguire.

La polemica dell’auricolare e il suo talento

Le critiche non mancano, e tra le più ricorrenti c’è quella riguardante l’uso dell’auricolare durante le dirette. Diletta ha risposto con ironia, definendo la polemica “sterile” e spiegando che l’auricolare è uno strumento fondamentale per mantenere il ritmo del programma. “Non sanno cosa inventarsi per attaccarmi”, ha aggiunto, dimostrando una grande sicurezza nelle proprie capacità. La conduttrice è consapevole del suo talento e della preparazione che la portano a dare sempre il massimo nel suo lavoro.

Il rapporto con il corpo e i social media

Oltre alla carriera, Diletta ha parlato anche del suo rapporto con il corpo e l’immagine. Ha rivelato di non essere ossessionata dalla bilancia, ma di prestare attenzione al proprio aspetto, soprattutto quando è sotto i riflettori. “Nel quotidiano, poverino mio marito, gli tocca prendermi nature, in tuta e senza tacchi”, ha scherzato, mostrando un lato più umano e autentico. Inoltre, ha commentato il fenomeno dei social media, dove ogni suo post suscita un grande interesse e interazioni da parte dei fan.