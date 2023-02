Secondo un rumor circolato in rete Diletta Leotta potrebbe essere in attesa del suo primo figlio.

Secondo un rumor ciroclato in rete nelle ultime ore, Diletta Leotta potrebbe presto annunciare l’arrivo del suo primo figlio.

Diletta Leotta è incinta?

Diletta Leotta ha postato sui social un video degli outfit da lei sfoggiati a Sanremo (la conduttrice vi si è recata per assistere al Festival) e in tanti tra i suoi fan hanno notato un pancino sospetto spuntare sotto a uno dei top della conduttrice.

Al momento sono in tanti a credere che presto Diletta Leotta possa quindi annunciare la sua presunta gravidanza, ma per adesso la conduttrice non ha confermato né smentito la questione.

Lei e il calciatore Loris Karius fanno coppia fissa ormai da diversi mesi e in tanti sono impazienti di sapere se la loro storia sia destinata a durare e se presto arriverà un bebè a coronare il loro sogno d’amore.

L’amore

Dopo la storia d’amore con Can Yaman, naufragata a un passo dalle nozze, Diletta Leotta ha frequentato il modello Giacomo Cavalli e a seguire ha confermato la sua liaison con Loris Karius. La conduttrice di recente ha replicato contro coloro che l’hanno accusata di avere “troppe liaison sentimentali” affermando: “Solo sbagliando troverò quello giusto”, ha dichiarato, e ancora: “Sono una passionale e a 31 anni voglio sentirmi libera di lanciarmi nelle relazioni che desidero”.