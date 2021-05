Costumi estivi da donna: i trend del momento

Con la stagione estiva e il sole arriva il momento di scoprirsi. Per coloro che, guardandosi allo specchio, forse per alcuni chili di troppo, non si sentono a proprio agio con il bikini, si può optare per i costumi interi che aiutano a nascondere le imperfezioni.

Ecco quali scegliere e le tendenze del momento.

Costumi interi da donna

Scegliere un capo del genere non è semplice, in primis per i vari modelli in commercio, ma anche perché è importante valutare una serie di fattori ai fini dell’acquisto. Innanzitutto, bisogna sceglierlo anche in base al proprio fisico. Chi ha i fianchi larghi, opterà per un costume che tenda a non evidenziarli troppo e chi ha un seno abbondante vorrà un capo che possa contenerlo, magari con il taglio sotto il seno.

Meglio optare per costumi interi che mettano in risalto le qualità e che nascondano le imperfezioni. Al momento della scelta, optare per modelli dai colori scuri per chi ha la pelle chiara in quanto permette di risaltarla e tonalità pastello per la pelle chiara.

L’obiettivo di un costume è attirare l’attenzione sui punti di qualità. Un buon costume intero deve camuffare il punto vita e donare una silhouette ottimale e un fisico smagliante senza preoccuparsi troppo dei grassi in eccesso oppure dei rotolini.

Si consiglia di fare particolare attenzione alla scelta del costume intero in modo che si adatti al fisico e permetta di far sentire a proprio agio e comode quando lo si indossa, che sia al mare oppure in piscina.

Costumi interi da donna: modelli

Per quanto riguarda i costumi interi da donna, i modelli sono davvero tantissimi e basta dare una occhiata ai negozi di abbigliamento oppure alle riviste per rendersi conto quali saranno le tendenze per la prossima stagione estiva da indossare e sfoggiare.

Si assiste a una reinterpretazione dei modelli sportivi di costumi interi a cui si aggiungono alcuni piccoli tocchi, quali un oblò o anche la spallina intrecciata. Una caratteristica dei modelli di quest’anno è il fatto che ci sia maggiore attenzione ai dettagli. Alcuni costumi presentano una spallina declinata in vari modi: arricciata, doppia oppure squadrata in modo che ognuna possa scegliere il modello maggiormente adatto.

Si contraddistinguono anche per scollature vertiginose per coloro che vogliono apparire e catturare l’attenzione, giochi di tessuti e fantasie, oltre a elementi decorativi e anche a sgambature mozzafiato. Si contraddistinguono anche per elementi quali ruches, volants, oppure balzi e laccetti insieme a tantissimi altri dettagli che fanno la differenza.

Oltre ai classici costumi interi, è possibile trovare anche modelli contenitivi e snellenti che sono adatti per coloro che vogliono nascondere le forme e si vergognano del proprio fisico o di alcune imperfezioni. Una delle novità di quest’anno della moda mare sono i costumi interi dall’effetto animalier in stile leopardato o tigrato per un look sensuale e grintoso.

Costumi interi da donna Amazon

Per chi è interessato ai vari costumi interi da donna, sul sito di Amazon si trovano diversi modelli con sconti e promozioni imperdibili. Cliccando sulla foto è possibile trovare alcune informazioni al riguardo. Ecco una classifica con i tre migliori costumi interi scelti tra quelli maggiormente apprezzati dalle utenti del noto e-commerce.

1)JFan costumi interi da bagno

Un modello con scollo a V molto vertiginoso, a righe verticali, con scollo all’americana e spalline spesse che permettono di dare il massimo sostegno e supporto. La parte bassa della schiena dona sicurezza. Ha una linea compatta, doppia cucitura e imbottitura. Realizzato in elastan, quindi di ottima qualità. Molto confortevole e comodo. Disponibile nel colore nero, rosso e floreale.

2)Aibrou costumi interi da bagno donna sexy

Molto elegante, ma anche sexy e sensuale. Realizzato in nylone ed elastan, quindi tessuti di ottima qualità. Molto confortevole ed elastico, non si deforma facilmente. Ha unos collo a V, taglio alto della gamba e spalline larghe intrecciate. Un costume intero monokini adatto per la spiaggia, ma anche per l’attività in acqua. Disponibile in una gamma di colori. Il prodotto maggiormente venduto in questo settore.

3)Win Max costumi interi donna

Un costume da bagno per taglie forti in poliammide ed elastan. Permette una ottima libertà di movimento. Un costume modellante e contenitivo per taglie forti. La coppa è morbida e offre pieno sostegno al seno. Disponibile in diversi colori.

Oltre ai modelli di costumi interi, ecco i migliori bikini con stampa animalier da sfoggiare in estate.