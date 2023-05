Costume intero: i modelli in voga del 2023

Dai modelli con scollo a V sensuali o a quelli con cinturino in vita, sono le tipologie di costume intero per l'estate.

La prova costume e quindi la stagione estiva si appresta a iniziare. Per non farsi trovare impreparate, è meglio dare un’occhiata, fin da ora, ad alcuni dei migliori costumi da bagno. Scopriamo insieme quali sono i modelli migliori di costume intero, anche in base alle ultime proposte di moda, che presentano sempre tipologie adatte a tutti.

Costume intero

Il costume da bagno intero, rispetto al bikini, permette di coprire eventuali difetti e inestetismi. Se il bikini si adatta maggiormente a coloro che hanno un fisico slanciato e longilineo, il costume intero è particolarmente indicato per coloro che vogliono mascherare determinati difetti, dal momento che, se scelto nel modo corretto, permette di nascondere i rotolini.

In un primo momento, è stato scelto soltanto dalle donne un po’ più giovani, ma poi con il passare del tempo e con l’evolversi della moda, sono diversi i modelli ad essere apprezzati e amati. Il costume intero, anche con l’evoluzione del bikini, non ha comunque mai perso il suo fascino.

Si consiglia di optare per dei modelli che permettano di valorizzare il fisico in modo da distogliere l’attenzione sulle zone che meno piacciono. Per scegliere il modello maggiormente adatto è bene valutare le caratteristiche del proprio fisico e della propria fisicità in modo anche da optare per quello più indicato.

Un modello come il costume intero piace molto perché versatile e in grado di adattarsi a ogni fisico a seconda delle proprie caratteristiche.

Costume intero: modelli 2023

Sono davvero tanti i modelli di costume intero da indossare questa estate e da sfoggiare sulla spiaggia. Basta dare una occhiata alle riviste di moda o a ciò che propongono le influencer in modo da capire quali saranno le tendenze in questo settore. Il costume intero nero rimane un classico intramontabile.

Un modello che si adatta a ogni esigenza e che torna in auge con nuovi dettagli come scolli profondi per essere maggiormente sensuale o fiori come spille e tra le spalline si inseriscono le paillettes per un tocco glamour. Alcuni lo propongono con cinturino come nel modello Versace che slancia la silhouette e le gambe.

Il costume intero senza spalline, quindi da indossare come un abito a fascia, permette di esaltare un seno piccolo ed è presentato in vari modelli da tenere d’occhio. Non può mancare il classico costume sportivo, olimpionico, pratico, ma sgambato come nel modello indossato da Pamela Anderson in Baywatch.

Non esistono solo modelli di costume intero di colore nero oppure monocolore, ma gli stilisti optando anche per un modello a fantasia oppure in stampa animalier per un look maggiormente audace. È possibile trovare questo tipo di costume anche nei modelli cut out con tagli particolarmente strategici nella zona dei fianchi o dello sterno.

Costume intero Amazon

Il noto e-commerce di Amazon offre una varietà di diversi costumi da bagno da indossare in estate con offerte e prezzi da non perdere. Basta cliccare sulla foto per visualizzare tutti i dettagli. La classifica qui sotto mostra i tre migliori costumi da bagno intero scelti tra alcuni di quelli maggiormente apprezzati e sensuali con una descrizione di ciascuno.

1)Cupshe bagno intero donna

Un costume da bagno intero con lo scollo a V per una profonda scollatura e un design arricciato. Dotato di spalline regolabile con le coppe imbottite. Disponibile fino alla taglia XXL e si trova nel colore classico nero.

2)heekpek costume da bagno donna intero

Un modello con scollatura a V e design arricciato con coppe push up. Modello molto elegante sensuale che presenta dei volante e delle Balze nella parte davanti. Molto comodo ed elastico, disponibile nei colori nero, a fantasia, rosa o grigio.

3)Umipubo costume da bagno intero

Un modello molto alto con scollo a V sexy e con una piccola fascia sul davanti che dona un effetto maggiormente sensuale alla scollatura. Un costume intero che incontrò permette di controllare la pancia punto disponibile nei colori nero verde e bianco

Insieme al costume intero, si consigliano anche i modelli di costume da bagno per le taglie forti in vari modelli e colori.