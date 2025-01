Cosmetici, quali sono i trend che vedremo in questo 2025? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Cosmetici: un mercato in evoluzione

Difficile che una donna rinunci al make up, anche se siamo sempre più verso un’estetica minimalista, fatta ad esempio da un trucco che risulti il più naturale possibile, i cosmetici rappresentano quei prodotti must have di ogni donna. La spesa per i cosmetici è aumentata sensibilmente negli ultimi anni e c’è da dire che si scelgono sempre di più quei prodotti che siano naturali e sostenibili. Sentirsi bene con se stessi è molto importante e anche il make up può infatti aiutare a renderci più sicure di noi. Il rossetto, ad esempio, viene scelto proprio per questo motivo più che per il risultato estetico. Ma andiamo a vedere insieme quali sono i trend beauty di questo 2025.

Cosmetici: i trend del 2025

Ecco i trend beauty del 2025:

Occhi: per questo 2025 gli occhi si tingono di diversi colori, sì infatti a ombretti dai colori vivaci, sulle sfumature del rosso e del rosa ma anche del blu, altro colore di forte tendenze questa stagione. La tecnica dello smokey eyes è quella che andrà per la maggiore, per occhi super seducenti ma non troppo aggressivi. Sì all’eyeliner e sì al mascara, essenziali per dare quel tocco in più allo sguardo.

Labbra: i colori in fatto di lipstick sono, oltre all'intramontabile rosso, il rosa e il nude. Di grande tendenza le labbra glossy, super luminose a effetto specchio. Anche le labbra viniliche, le latex lips, ovvero le labbra dall'effetto lattice, saranno di super tendenza quest'anno.

: i colori in fatto di lipstick sono, oltre all’intramontabile rosso, il rosa e il nude. Di grande tendenza le super luminose a effetto specchio. Anche le labbra viniliche, ovvero le labbra dall’effetto lattice, saranno di super tendenza quest’anno. Viso: spesso si tende a concentrarsi maggiormente su occhi e labbra, tralasciando il viso, quando invece è essenziale se si vuole ottenere un risultato super. Quest’anno il protagonista assoluto è il blush, da applicare sulle guance e anche sulla punta del naso. Il blush è un prodotto irrinunciabile, per scolpire e liftare il volto. Anche per questo 2025 le tendenze sono tutte verso il trucco naturale, il make up nude, e per farlo quindi non bisogna eccedere con l’applicazione del fondotinta, proprio al fine di non ottenere l’effetto maschera. Inoltre è fondamentale, per un effetto naturale, scegliere un fondotinta che sia dello stesso tono della pelle.

Cosmetici: gli altri trend che vedremo in questo 2025

Vediamo insieme gli altri beauty trend di questo 2025: