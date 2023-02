Community Squad (Division Palermo) sta per arrivare su Netflix, più precisamente a partire dal 17 febbraio. Una serie argentina molto attesa per via della sua trama molto particolare. Scopriamo insieme quanti episodi sono previsti nella prima stagione della serie tv e di cosa parla.

Community Squad (Division Palermo): quanti episodi

Mancano pochissimi giorni per scoprire la nuova serie tv crime argentina dal titolo Community Squad (Division Palermo). Si tratta di una serie molto attesa, grazie alla sua trama così particolare. Il mese di febbraio sarà ricco di grandi novità per il catalogo Netflix. Già in queste settimane abbiamo visto che sono usciti tanti nuovi titoli, con alcuni ritorni molto attesi e con tante novità che hanno colpito il pubblico.

Gli spettatori hanno la possibilità di scegliere tantissimi titoli sul catalogo di Netflix, sempre ricco di grandi novità. A partire dal 17 febbraio 2023 potranno anche vedere la nuova serie tv argentina che si intitola Community Squad (Division Palermo), che ha dei buoni presupposti per essere un grande successo. Sicuramente questa serie riuscirà a conquistare il pubblico, lasciandolo con il fiato sospeso grazie ai tanti colpi di scena. Un mix tra crime e comedy che sicuramente riuscirà a tenere gli spettatori incollati al piccolo schermo.

Community Squad (Division Palermo) è una serie tv formata da 8 episodi, ognuno della durata di 30 minuti. Si tratta di episodi abbastanza brevi, che raccontano una storia che appassionerà tutti gli spettatori. Mancano davvero pochi giorni per lasciarsi incantare dagli otto episodi di questa nuova serie tv su Netflix, che presenterà al pubblico degli strani protagonisti, tutti da scoprire, con delle caratteristiche davvero uniche nel loro genere.

Community Squad (Division Palermo): di cosa parla

Venerdì 17 febbraio 2023 potrete finalmente scoprire di cosa parla la nuova serie tv crime argentina Community Squad (Division Palermo), che sarà disponibile su Netflix. “Una sgangherata pattuglia della guardia urbana creata per migliorare l’immagine della polizia si mette inavvertitamente in pericolo di vita quando affronta alcuni strani criminali” è la descrizione di questa serie che si può trovare sul sito di Netflix. La Divisione Palermo è una squadra di pattugliamento urbano inclusiva che viene creata come una specie di campagna di marketing con lo scopo di riuscire a migliorare l’immagine delle forze dell’ordine. I cittadini inizieranno a chiedersi a cosa serve questa strampalata squadra di pattugliamento, ma nel frattempo loro si troveranno a dover affrontare dei problemi molto seri, con personaggi inseriti nella criminalità del luogo. Cosa accadrà tra la squadra di pattugliamento e la banda criminale? Lo scoprirete tra pochi giorni su Netflix, guardando questa serie il cui cast è composto da Charo Lopez, Marcelo Subiotto, Augustin Rittano, Fabian Arenillas, Carlos Belloso, Sergio Prina, Alan Sabbagh, Daniel Hendler, Pilar Gamboa, Santiago Korovsky e Martin Garabal. Sarà sicuramente una serie tv di grande successo, proprio grazie a questa trama che sta incuriosendo moltissimo il pubblico, che non vede l’ora di scoprire cosa accadrà agli strani personaggi che formano questa squadra di pattugliamento così sopra le righe. Non mancheranno i colpi di scena.