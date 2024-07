Come proteggere la tinta dei capelli in estate? Scopri come mantenere vibrante il colore.

Desideri mantenere il colore dei tuoi capelli vibrante anche in estate? Allora sei nel posto giusto! Scopri come proteggere la tinta con i nostri consigli.

Come proteggere la tinta in estate

Finalmente è arrivata l’estate: sole, mare, relax, ma anche una sfida per la nostra chioma, che in questa stagione tende a diventare più secca e fragile. Soprattutto per chi ha i capelli tinti! I prodotti chimici delle tinture possono rendere i capelli più sensibili e suscettibili ai danni causati dai raggi solari, dal cloro delle piscine e dell’acqua salata del mare. Questi fattori possono danneggiare notevolmente la chioma, accelerando il processo di sbiaditura e compromettendo la lucentezza e la vitalità del colore.

Come proteggere la tinta in estate: consigli da seguire

Ma non temere! Con alcuni semplici ma efficaci accorgimenti, è possibile proteggere la tinta e mantenere il colore vibrante anche durante i mesi più caldi dell’anno. Ecco qualche consiglio utile su come fare:

Utilizza prodotti specifici per capelli colorati

Scegli shampoo e balsami appositamente formulati per capelli tinti per proteggere e mantenere il colore. Questi prodotti contengono ingredienti che aiutano a preservare la tinta e a nutrire i capelli colorati.

Limita l’esposizione al sole L’esposizione prolungata al sole può far sbiadire la tinta e danneggiare la struttura dei capelli. Proteggi la tua chioma dai raggi solari coprendola con cappelli a testa larga, bandane o foulard.

Evita il calore eccessivo

Il calore eccessivo può aprire le cuticole dei capelli e favorire il rilascio del colore, quindi è meglio evitare temperature troppe elevate. Evita di lavare i capelli con acqua troppa calda e limita l’uso di strumenti termici come phon, piastre o arricciacapelli.

Fai trattamenti rigeneranti

Utilizza maschere e trattamenti specifici per capelli colorati per mantenerli idratati e luminosi. I trattamenti rigeneranti aiutano a riparare i danni causati dalla colorazione e a mantenere i capelli sani e lucenti.

Risciacqua con acqua fredda

Dopo lo shampoo, risciacqua i capelli con acqua fredda per sigillare la cuticola e preservare il colore. L’acqua fredda aiuta a chiudere le cuticole dei capelli, mantenendo il colore all’interno e evitando che si scolorisca.

Proteggi i capelli in piscina e al mare

Prima di fare un bagno in piscina o in mare, applica un olio protettivo sui capelli per creare una barriera contro il cloro e il sale. Questo prodotto forma uno strato protettivo che permette di proteggere i capelli dalla disidratazione e dalla decolorazione causata dal cloro e dal sale marino.

Prendersi cura dei capelli tinti in estate non è facile, ma seguendo i nostri consigli potrai proteggere la tua chioma e mantenere un colore vibrante e splendente anche nelle giornate più calde!