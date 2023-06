Come prevenire le doppie punte: tutti i consigli adatti

Per le doppie punte sono necessari alcuni accorgimenti e prodotti specifici per provare a eliminarle e avere capelli sani.

I capelli sono croce e delizia della bellezza femminile. Spesso l’uso di piastre e colorazioni rischia di rovinarli causando le doppie punte che sono alquanto odiate. Nei paragrafi a seguire, proviamo a capire come prevenirle e quali sono i rimedi maggiormente efficaci da inserire nella propria hair routine in modo da proteggere la chioma.

Come prevenire le doppie punte

Sono un dilemma e un problema dell’hair routine che preoccupa ogni donna. Le doppie punte sono una seccatura e, a volte, capita che possano essere triple o quadruple. Sono antiestetiche e fastidiose, ma per prevenirle e quindi evitarle, si consiglia di prestare attenzione a una serie di consigli cercando di limitare determinati errori.

Un dettaglio talmente poco visibile che può far innervosire ogni donna in quanto vanno a disturbare l’acconciatura e capigliatura. Possono essere un vero e proprio tormento difficile da allontanare e che interessano soprattutto chi ha i capelli molto lunghi. Sono diverse le cause per cui si manifestano e capire i fattori può aiutare a risolvere questo problema.

Oltre al nome di doppie punte, sono note con il termine scientifico di tricoptilosi, quindi una alterazione del fusto del capello che tende a dividersi in due (da qui doppie) che comporta un effetto alquanto sfibrato e disordinato delle lunghezze. Più i capelli sono fini e maggiore vi è il rischio che vi sia una biforcazione del capello.

Possono essere dovute a una carenza della cheratina, ovvero la proteina che protegge il capello oppure da altri fattori come l’uso frequente di strumenti quali piastra, phon che vanno a rovinare la chioma. Il calore tende a indebolire il capello per cui risulta fragile e maggiormente soggetto a doppie punte. Attenzione poi a tinte e decolorazioni.

Come prevenire le doppie punte: cosa fare

Quando si incorre nel problema delle doppie, molte donne che sono i soggetti maggiormente colpiti, pensano sia necessario dare un taglio netto. In realtà, è sufficiente cambiare qualcosa nella propria hair routine in modo da prevenire e limitare questo fastidioso inestetismo che coinvolge la capigliatura. Spesso usare determinati problemi può compromettere la salute della chioma.

Innanzitutto, bisogna spazzolare i capelli poco prima di lavarli e non dopo averli bagnati, un errore che fanno molti soggetti. I capelli bagnati sono molto fragili, quindi usare il pettine o la spazzola rischia di peggiorare il loro stato e condizione portando alle doppie punte, soprattutto se la chioma è già disposta.

Un altro errore che solitamente si commette è proprio nell’uso di determinati strumenti. Per esempio, una spazzola o un pettine non specifici non vanno bene, ma si consiglia di optare per un modello che sia a denti larghi e di buona qualità in modo da spazzolare i capelli senza creare nodi o fastidi ulteriori alla chioma.

Bisogna poi anche imparare a pettinare i capelli nel modo giusto, dividendoli in ciocche per poi procedere dalle punte arrivando sino in alto riuscendo a districare i nodi. Lo shampoo non va mai applicato sulle punte, ma sulla cute dove tende ad accumularsi maggiore sebo in eccesso. Infine, si consiglia di usare del balsamo e dei prodotti leave-in senza risciacquo.

Come prevenire le doppie punte: offerte Amazon

Per risolvere questo problema, sono diversi i prodotti disponibili su Amazon con prezzi e offerte da non perdere. Cliccando la foto si visualizzano i dettagli del prodotto. La classifica stila i tre migliori rimedi come sieri e oli per prevenire le doppie punte scelti tra i più efficaci e adatti su questo e-commerce con una descrizione di ogni articolo.

1)Boldplex 7 olio capelli

Indicato per i capelli che sono secchi e danneggiati dal momento che dona loro la giusta lucentezza. Ammorbidisce il capello e lo protegge. Un olio che rende la chioma lucida e vellutata, riducendo l’effetto crespo e attenuando le doppie punte. Una formula adatta per ogni tipo di capello a base di olio di jojoba e di semi di camelia.

2)Kérastase Nutritive siero nutri sigillante

Un siero privo di profumi nella confezione da 50 ml adatto per capelli secchi che ha proprietà idratanti e riduce le doppie punte. Elimina l’effetto anticrespo grazie anche a una miscela di vitamine in olio. Un siero nutri sigillante che nutre le doppie punte combattendo la ricomparsa e garantisce un risultato uniforme.

3)ghd Rehab trattamento doppie punte

Un trattamento per doppie punte che rinforza, protegge e ristruttura il capello. Una lozione che nutre le punte facendo apparire i capelli forti e sani. Sigilla le cuticole contrastando i danni dovuti al calore del phon o delle piastre. Basta semplicemente applicare sul capello per poi asciugare.

Tra i vari prodotti per le doppie punte, anche la migliore spazzola disponibile in commercio.