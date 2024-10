Colazione proteica, di cosa si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Colazione proteica: ecco di cosa si tratta

Quante volte abbiamo letto e sentito che è la colazione il pasto più importante della giornata? Tantissime. Ed è davvero così, anche se purtroppo ancora tante persone “trascurano” questo pasto, o non facendolo affatto, oppure mangiando male, dalle merendine, ai croissant. Una tantum va anche bene, quando si è in vacanza, o quando magari si fa colazione al bar ma, a livello quotidiano bisognerebbe imparare a fare una colazione sana proprio perché, la colazione, è il pasto più importante della giornata. Qui parleremo della colazione proteica, dei suoi vantaggi, arrivando anche a fornirvi alcuni esempi di menù tra cui scegliere. Per prima cosa, cosa si intende con colazione proteica? In poche parole è quel pasto che, oltre a grassi e carboidrati, contiene una quantità di proteine maggiore rispetto alle classiche colazioni con invece elevati tassi di zuccheri, grassi e carboidrati. Andiamo adesso a vedere i benefici del fare una colazione proteica.

Colazione proteica: i benefici

Abbiamo visto cosa si intende con colazione proteica, prima di andare a vedere insieme qualche esempio di menù, soffermiamoci sui benefici del scegliere questo tipo di colazione:

Stabilizzazione glicemia: una colazione proteica consente di stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue evitando così picchi glicemici che ci spingono poi ad assumere cibi dolci già a metà mattinata;

una colazione proteica consente di stabilizzare i livelli di zuccheri nel sangue evitando così picchi glicemici che ci spingono poi ad assumere cibi dolci già a metà mattinata; Energie : questo tipo di colazione consente di ristorare il nostro corpo delle energie necessarie per la giornata;

Sazietà: la colazione proteica ci fa sentire più sazi, importante soprattutto per chi vuole dimagrire;

: la colazione proteica ci fa sentire più sazi, importante soprattutto per chi vuole dimagrire; Metabolismo : la colazione proteica attiva il metabolismo perché le proteine richiedono un lavoro digestivo maggiore per essere assimilate. Di conseguenza favorisce la perdita di peso;

Massa muscolare: infine le proteine sono essenziali per la massa muscolare, proprio per questo è la colazione degli sportivi.

Colazione proteica: esempi di menù

Se avete voglia di provare anche voi una colazione proteica, vediamo insieme qualche esempio di menù:

Yogurt greco, frutta secca e frutta fresca: 200g di yogurt greco, ricco di proteine e probiotici, con l’aggiunta di frutta secca, come noci o mandorle, e l’aggiunta di frutta fresca come i mirtilli, che danno anche più gusto al tutto. Una colazione veloce da preparare e super sana.

Uova e avocado: un altro esempio è quello di mangiare 2 uova, che sono un'ottima fonte di proteine, con una fetta di pane integrale tostato e mezzo avocado, fonte di grassi monoinsaturi benefici.

: un altro esempio è quello di mangiare 2 uova, che sono un’ottima fonte di proteine, con una fetta di pane integrale tostato e mezzo avocado, fonte di grassi monoinsaturi benefici. Smoothie: se siete tra coloro che hanno poco tempo al mattino potete scegliere lo smoothie proteico, fatto ad esempio con latte di mandorla, banana, un cucchiaino di proteine vegetali in polvere e un cucchiaino di burro di arachidi.

Pancake proteici: per chi non può fare a meno di una colazione dolce, ecco i pancake proteici, realizzati con farina d'avena, uova, latte vegetale e lievito per dolci.

Questi sono quindi alcuni esempi di colazione proteica. Per quanto riguarda cosa bere, consigliati tè verde o caffè senza zucchero. Siete pronti a provare una, o tutte, queste colazioni proteiche?