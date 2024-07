Chi è Clio Zammatteo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Clio Zammatteo: marito, genitori, età, figlie

Clio Zammatteo, conosciuta anche come ClioMakeUp, è una truccatrice, youtuber, conduttrice televisiva e imprenditrice italiana, con cittadinanza americana. Clio è nata il 15 novembre del 1982 a Belluno, ha quindi 41 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. E’ figlia unica e da piccola ha vissuto soprattutto con i nonni materni poiché i suoi genitori si sono trasferiti in Germania per aprire una gelateria. Quando aveva 17 anni i suoi genitori si sono separati e lei decide di andare per un pò a vivere in Germania con la madre. Quando rientra in Italia finisce gli studi e si laurea allo IED di Milano, dove incontra il futuro marito Claudio Midolo, con il quale poi si trasferisce a New York, dove restano per dieci anni. Nel 2008 Clio apre il suo primo canale su Youtube, dove dà consigli di trucco, fino a lanciare la propria marca di cosmesi, ClioMakeUP. Per quanto riguarda la sua vita privata, come abbiamo visto poc’anzi, dal 2008 è sposata con Claudio Midolo, dal quale ha avuto due figlie, nate entrambe negli States: Grace Cloe, nata nel 2017 e Joy Claire nata invece nel 2020.

Clio Zammatteo: finito il matrimonio con il marito Claudio Midolo?

Dal 2008 Clio Zammatteo è sposata con Claudio Midolo ma, già da alcuni mesi, circolano voci circa una presunta crisi tra i due, tanto che in molti hanno ipotizzato che il loro matrimonio sia arrivato al capolinea. Ci sono stati infatti alcuni indizi sui social che hanno appunto fatto pensare a una crisi coniugale. Ad esempio Claudio Midolo è stato visto in vacanza con un gruppo di amici, senza però la moglie Clio, la quale invece è stata vista da sola a un concerto di Max Pezzali. Inoltre ultimamente l’imprenditrice non ha mai voluto rispondere ad alcune domanda dei sui fan circa la sua situazione sentimentale, il che non ha fatto altro che destare ulteriori sospetti circa il fatto che qualcosa non vada. Infine, in molti hanno notato un cambiamento fisico. Clio Zammatteo sembra infatti dimagrita molto, c’è chi dice che è perché sta seguendo una dieta, altri invece sostengono che sia per via della sofferenza emotiva circa la crisi con il marito. Inoltre poco tempo fa ha anche subito un intervento di blefaroplastica, per la palpebra cadente. Al momento non si ha la certezza che il matrimonio tra Clio Zammatteo e Claudio Midolo sia davvero finito, staremo a vedere se la truccatrice dirà qualcosa in merito nelle prossime settimane.

Clio Zammatteo: il patrimonio

Come abbiamo visto precedentemente, Clio Zammatteo ha lanciato il suo marchio di cosmesi ClioMakeUp, che nel corso degli anni è diventato un punto di riferimento per tantissime donne. La sua azienda oggi conta ben 100 dipendenti e ha dei guadagni davvero sorprendenti e la stessa Clio, nel programma tv “Clio Back Home” ha confessato che, ad esempio, nel 2020 ha guadagnato 10milioni di euro. Insomma, numeri davvero da capogiro per la truccatrice italiana che non ama definirsi capo della sua azienda ma un’amica di tutti i suoi dipendenti.