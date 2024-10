Ieri sera, lunedì 16 settembre, ha preso il via la diciottesima edizione del Grande Fratello. Come sempre, il reality condotto da Alfonso Signorini ci ha sorpresi con colpi di scena e personaggi straordinari. Tra questi, una concorrente ha catturato particolarmente l’attenzione del pubblico: Clarissa Burt. Ma chi è? Conosciamola meglio!

Chi è Clarissa Burt: la carriera

Nata a Filadelfia il 25 aprile 1959, Clarissa Burt inizia la sua carriera nel mondo della moda negli anni ’80, trasferendosi a Milano. Qui, grazie alla sua bellezza e al suo carisma, riesce subito a farsi notare lavorando con alcuni dei marchi più prestigiosi, tra cui Dior. La sua ascesa è rapida e la consacra come uno dei volti più noti del panorama fashion. Successivamente, approda nel mondo della televisione italiana, debuttando nel cinema con il film Caruso Pascoski diretto da Francesco Nuti nel 1998, e partecipando a numerosi programmi di grande successo. Negli anni ’90, diventa una presenza fissa nel programma Ricomincio da due di Raffaella Carrà, e nel 1992 affianca Pippo Baudo nella conduzione di Un disco per l’estate. Nel 1996, è nel cast di Atlantam tam su Rai 1, al fianco di Fabrizio Frizzi. Uno dei punti culminanti della sua carriera arriva nel 1999, quando conduce Millennium. Ma la sua carriera non si limita allo spettacolo: nel 2004, Clarissa Burt si cimenta anche in politica, candidandosi alle elezioni europee con Alleanza Nazionale e ottenendo ben 13.000 preferenze. Nello stesso anno, viene nominata assessore alla cultura del comune di Ardea, dimostrando così il suo desiderio di contribuire attivamente alla comunità.

Chi è Clarissa Burt: la vita privata

Nonostante il clamoroso successo, Clarissa Burt ha sempre mantenuto un profilo riservato riguardo alla sua vita privata. Tuttavia, sono note due delle sue relazioni più significative. La prima è quella con l’attore e regista Francesco Nuti, iniziata nel 1986 e terminata due anni dopo, nel 1988, quando la donna si innamora di Massimo Troisi. La storia tra i due dura fino al 1991, lasciando un segno indelebile nei cuori di molti fan. Da quel momento in poi, la modella e attrice ha scelto di tenere lontano dai riflettori gli aspetti della sua vita sentimentale, e attualmente non ci sono notizie riguardo a nuove relazioni. Non solo Grande Fratello: Clarissa Burt, infatti, non è soltanto la nuova concorrente del reality, ma è un personaggio dalle mille sorprese. Già dalla prima puntata ha dimostrato di avere molto da offrire, e siamo certi che continuerà a sorprenderci con la sua personalità travolgente. Non ci resta che aspettare e vedere cosa ci riserverà!