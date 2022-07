L’estate 2022 è ricca di tendenze: che sia l’abbigliamento, che siano i costumi, le scarpe, gli accessori, le unghie o il makeup, sembra proprio che la nuova stagione estiva porti con sé un’incredibile desiderio di cambiamento e innovazione.

L’ultima tendenza riguarda i capelli e a lanciarla è stata una vera e propria icona: Jennifer Lopez.

Si tratta di una nuova combo super stilosa e molto semplice da replicare: chignon e treccine effetto face framing (letteralmente, effetto “incorniciato”).

Andiamo a vedere più nel dettaglio di che cosa si tratta e come replicare il tutto.

L’acconciatura estiva di Jennifer Lopez

La popstar Jlo ha deciso di lasciare il segno: come? Attraverso il lancio di una super acconciatura alla moda adatta all’estate.

Sui suoi profili social, infatti, Jlo ha mostrato una pettinatura super semplice da realizzare, ma altrettanto di impatto estetico: utile per combattere il caldo e allo stesso tempo in grado di lasciare chiunque a bocca aperta!

La cantante ha deciso così di raccogliere i capelli in un semplicissimo chignon (super tirato e alto) al quale ha voluto aggiungere un tocco boho molto in tendenza negli ultimi tempi: le treccine sottili e piccole, dette anche, tecnicamente baby braids.

Così Jennifer Lopez ha deciso di abbandonare le chiome lunghe e sciolte e di prediligere un raccolto chic che ha già fatto il giro di tutto il web ricevendo tantissimi like e commenti positivi.

Per realizzare le baby braids, Jlo ha scelto le due ciocche più corte della sua frangia, in modo tale che ricadessero perfettamente ai lati del viso, incorniciandolo, appunto. Questa pettinatura è molto amata dalla Generazione Z ed è già virale ovunque, soprattutto su Tiktok, dove scorrono tantissimi video tutorial su come realizzare una delle acconciature più in tendenza dell’estate 2022.

Jlo è meravigliosa con la sua nuova chioma raccolta e le sue baby braids frontali; a conferire maggiore luminosità il makeup, dai toni dorati e bronzo in grado che le illuminano lo sguardo e l’incarnato: la tendenza è assicurata!

Il vero trend dell’estate 2022 è la treccia

Fresca, sbarazzina ma assai versatile, la treccia è da considerarsi la principale tendenza dell’estate 2022. Pare che questa tipologia di “acconciatura” sia amata da tutte le star; abbiamo visto Jennifer Lopez sfoggiare un raccolto incorniciato da due baby braids, ma la moda delle trecce ha colpito anche Bianca Balti che, invece, le predilige portate e intraviste tra i capelli sciolti. Un’altra grande appassionata delle baby braids è Hailey Bieber che spesso e volentieri pubblica sui social foto e video di lei incorniciata da bellissime treccine.

Si tratta di una moda molto versatile; non solo adatta a momenti del giorno casual e informali, ma anche a occasioni più formali, come può essere il red carpet.

Sicuramente, però, la versione sfoggiata da Jlo è una novità: finora abbiamo sempre visto baby braids sui capelli sciolti, mentre la popstar ha voluto creare qualcosa di innovativo, raccogliendo tutti i capelli e lasciando solamente due piccole treccine a incorniciarle il viso. Grazie alla sua “novità”, Jlo conferisce maggiore attenzione al viso e anche una maggiore luminosità, grazie alla schiaritura della chioma in vista dell’estate.

Ricreare il look è semplicissimo e ci vorrà davvero poco tempo: armatevi di specchio e qualche minuto e il gioco sarà fatto!