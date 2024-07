Chiara Frattesi è la nuova fidanzata di Geolier, nonché sorella del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Chi è Chiara Frattesi, la fidanzata di Geolier

Chiara Frattesi è una nota influencer, nonché sorella del centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. In questi ultimi giorni si sta parlando molto di lei per via della relazione con il cantante Geolier, secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo, vinto da Angelina Mango. Chiara è nata nel 2002 a Roma e ha quindi 22 anni. Non si conosce però la data esatta, quindi non sappiamo di che segno zodiacale sia. Di lavoro fa la modella e l’influencer ma il suo sogno è di diventare una giornalista sportiva come Diletta Leotta. Chiara è molto appassionata di sport, in particolare pratica equitazione e ama moto e biciclette. Ha un cane di nome Pluto, di razza bulldog francese, che ama postare spesso su Instagram. Al momento Chiara Frattesi vive a Milano, la capitale della moda, città in cui vive anche il fratello Davide. Se volete saperne di più su di lei la potete seguire sul suo profilo ufficiale di Instagram, che a oggi ha ben 260 mila follower.

Chi è Chiara Frattesi: la vita privata

Come abbiamo appena visto, Chiara Frattesi è una giovane modella e influencer che sogna di diventare giornalista sportiva come Diletta Leotta, nonché sorella del centrocampista dell’Inter e della Nazionale Davide Frattesi. Per quanta la sua vita privata, fino ai primi mesi del 2024 si è parlato di un flirt con il calciatore statunitense in forza alla Juventus Weston McKennie. A testimonianza di ciò le numerose storie pubblicate su Instagram dove erano insieme, magari sul divano o mentre giocavano a carte. La storia pare essere finita nel mese di maggio, quando l’influencer aveva pubblicato una storia poi rimossa che sembrava una frecciata al calciatore: “ti auguro di stare dove sarai apprezzata, messa come priorità. Ti auguro di sentirti desiderata, mai messa all’angolo, Ti auguro quei gesti sinceri, spontanei, dati con amore. Ti auguro di sentirti sempre all’altezza e mai inferiore, mai un’alternativa. Ti auguro di essere sempre qualcosa di bello per chi hai accanto”. Un paio di giorni dopo i due hanno smesso di seguirsi sul social. Adesso pare che nella vita della bella Chiara ci sia un nome molto noto nel mondo della musica, ovvero il rapper Geolier, che dopo l’addio alla storica fidanzata Valeria D’Agostino avrebbe ritrovato l’amore proprio con Chiara.

Chi è Chiara Frattesi: il gossip su Geolier

Chiara Frattesi e Geolier pare che stiano insieme. E’ stato Alessandro Rosica a lanciare l’indiscrezione con un post su Instagram: “sono giorni che i due sono inseparabili e lui avrebbe pagato tutta la vacanza. Solo amicizia speciale sta scattando la scintilla? Fonte ufficiale e vera al 100%”. Anche Deianira Marzano ha confermato l’indiscrezione che vede Chiara Frattesi e Geolier insieme in Sardegna. Al momento nessuno dei diretti interessati ha detto nulla a riguardo, quindi non sappiamo se ci sia o meno una relazione in corso. Staremo a vedere! Intanto il rapper avrebbe fatto ritorno a Napoli per la comunione della nipote Alessia.