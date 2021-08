Imprenditrice digitale e influencer di moda: la moglie di Fedez approda in un altro settore, quello scolastico. Proprio a ridosso di settembre Chiara Ferragni lancia la sua linea per la scuola. Una serie di prodotti per il ritorno in classe che portano la sua firma, già quasi sold-out.

Chiara Ferragni linea scuola

Partita dall’ambiente della moda, Chiara Ferragni ha stretto negli ultimi tempi varie collaborazioni, non solo con brand di beauty e abbigliamento. Dall’acqua Evian, ai biscotti Oreo, fino alla più recente con Nespresso: l’ultima partnership è con Pigna, noto marchio italiano di cancelleria.

A darne l’annuncio è lei stessa, rigorosamente attraverso i social network.

La mia prima collezione con pigna è disponibile in preordine sul mio sito chiaraferragnibrand già da oggi e dal 23 agosto nei migliori negozi di cartoleria in Italia. Spero vi piaccia, io ne sono innamorata.

Nel post pubblicato su Instagram si vede una bella anteprima dei vari prodotti, in cui si nota l’inconfondibile tocco dell’influencer.

I prodotti

Nella collezione si trovano matite, gomme, astuccio, diario, quaderni piccoli e grandi, con o senza anelli.

Tutti presentano il celeberrimo logo occhio azzurro e ciglia lunghissime, in alternativa la mascotte Ferragni bambina in miniatura o la cagnolina Matilda. Per gli appassionati dei prodotti di cartoleria e di Chiara questa capsule è senz’altro un sogno, brillante e dai colori sgargianti. La linea di Pigna by Chiara Ferragni è infatti rivolta sia agli studenti sia ai più grandi, lavoratori desiderosi di personalizzare la scrivana con un tocco di colore e leggerezza.

Prezzi e dove acquistarla

La collezione è disponibile online sul sito dell’influencer, ma, com’è spesso già accaduto, dopo l’annuncio i fan più accaniti hanno già esaurito quasi tutti i prodotti. L’astuccio eyelike costa 35€ ed è proposto sia nella nuance rosa sia in quella azzurra. Il boss baby diary, argento scintillante, costa 17,90€ mentre il pack di 4 gomme 7,70€. Il set di 3 matite è in vendita a 6,90€, mentre il prezzo dei quaderni varia da 1,90€ a 4,90€. Se i prodotti verranno esauriti online in poco tempo bisognerà aspettare il 23 agosto per trovarli direttamente nelle cartolerie.