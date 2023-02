Yusmary Ruano è una modella cubana il cui nome è molto noto anche ai fan di Guè Pequeno, essendo la sua compagna di vita. Sebbene entrambi siano personaggi del mondo dello spettacolo, sebbene in due ambiti differenti, sono molto riservati e non amano condividere i momenti privati della loro vita, tant’è che ci sono pochissimi scatti della coppia sui social.

Yusmary Ruano: biografia, carriera

Se tuttavia di Guè Pequeno si sa molto, di Yusmary Ruano non abbiamo a disposizione le informazioni complete. Quello che sappiamo è che è sia modella che vocalist e che è nata a Cuba nel 1991, dunque ha 31 anni.

Sappiamo anche che ha frequentato la Fajardo Community Private School e che il suo trasferimento in Italia è arrivato solo in un secondo momento, passata l’adolescenza. Giunta nel nostro paese, ah cominciato a lavorare nel settore attuale, collaborando con Guè Pequeno e Marracash alla produzione del singolo Santeria.

Galeotto fu il brano, a quanto pare.

Per ciò che concerne però la famiglia di Yusmary, non sappiamo quasi nulla né sui suoi genitori né su eventuali fratelli o sorelle e se questi l’abbiano seguita o meno in Italia. Tuttavia, sul suo profilo social è apparsa – di tanto in tanto – una nipote a cui sembra molto affezionata. Non è chiara, però, la parentela esatta. Possiamo comunque supporre che abbia un fratello o una sorella.

Yusmary Ruano: vita privata, relazione con Guè, Instagram

Come detto, Yusmary Ruano è la compagna di Guè Pequeno e ad unirli è stato proprio il mondo della musica. Come già detto, i due sono piuttosto riservati sulla vita privata e non abbiamo certezza delle fasi iniziali della loro frequentazione.

Quello che sappiamo di sicuro è che la loro prima apparizione sui social è datata 2019, quando li abbiamo visti per la prima volta in uno scatto con i loro amici Diletta Leotta e Daniela Scardina. Dunque sono per certo insieme almeno da allora, ma è molto probabile che l’inizio della loro storia sia anche antecedente.

Sappiamo inoltre che la coppia ha coronato il proprio amore con la nascita di una bambina, la primogenita per entrambi dal nome Celine. Quest’ultima è nata nel 2021 e non è mai apparsa sui social fino al 2022, quando una foto è trapelata dalla festa del papà Guè. I due hanno così confermato la loro volontà di tutelare non solo la loro privacy di famiglia, ma anche la sicurezza di Celine. Ironizzando anche sulla tendenza di altri influencer a mostrare abbondantemente i figli sui social, lo stesso Guè durante un’intervista ha detto: “Non sono uno che mette la foto del neonato sui social. Non voglio che mi denunci quando avrà 18 anni. Devo ancora realizzare”.

Sappiamo che la famiglia vive in quel di Milano. Sui social Yousmary condivide per lo più scatti professionali o autoscatti (specie per via del suo lavoro come modella e dunque per presentare i suoi outfit al pubblico di riferimento): è presente sulla piattaforma con il nickname yusmary.ru e conta al momento ben 54.500 follower.