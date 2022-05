Malik Harris è il rappresentante della Germania a Eurovision Song Contest 2022, manifestazione che si sta svolgendo dal 10 al 14 maggio 2022 presso il PalaOlimpico di Torino, in Italia, in seguito alla vittoria dei Måneskin con “Zitti e buoni” nell’edizione 2021; è la terza edizione del concorso canoro a tenersi in Italia, dopo le edizioni del 1965 e del 1991.

Chi è Malik Harris

Malik Harris nasce a Landsberg am Lech, una località in Baviera, il 27 agosto 1997, sotto il segno zodiacale della Vergine. È nato e cresciuto in una famiglia di musicisti talentuosi e di nota fama, tra cui il nonno paterno, cantante d’opera, e la nonna materna, bravissima pianista.

Visto e considerato anche il contesto famigliare di provenienza, Malik Harris si appassiona all’universo musicale sin da piccolissimo e, a 13 anni, comincia a dar vita a cover musicali con la sua chitarra e con la tastiera elettrica, prendendo altresì dimestichezza con la drum machine.

Da adolescente lancia i suoi primi singoli e viene notato dalla Universal Music Germany, ottenendo subito un contratto discografico che firma nel 2019. Esordisce quindi con un EP di discreto successo, dal titolo “Like That Again”.

Nel 2021 debutta con l’album “Anonymous Colonist”, raggiungendo grazie a esso le finali di Germany 12 Points, il programma indetto con lo scopo di scegliere il rappresentante tedesco all’Eurovision. Grazie al suo carisma, la sua solarità e bravura, riesce a sbaragliare la concorrenza, trionfando con il brano “Rockstars”.

All’interno di esso, Malik Harris riflette sulla caducità intrinseca a ogni cosa, sul trascorrere inesorabile del tempo e sulla perdita della spensieratezza che può avere luogo in virtù del passaggio dall’adolescenza all’età adulta. Con questo pezzo il cantautore vuole offrire speranza agli ascoltatori, accennando al fatto che, condividendo i propri sentimenti, è più semplice superare i periodi duri. Il testo, seppur malinconico, vuole in realtà dare una nuova lettura sul presente, con particolare riferimento alla pandemia. I bei vecchi tempi non si esauriscono mai del tutto; è infatti possibile cercare le cose buone nella propria vita e costruire altri “bei vecchi giorni” da custodire nella memoria.

Alcune curiosità su Malik Harris

Non conosciamo molti dettagli sulla vita privata e sentimentale di Malik Harris, tant’è che non sappiamo se abbia o meno una fidanzata. Sui suoi canali social, predilige infatti parlare delle sue passioni e della sua vita professionale.

Il padre, Ricky Harris, è un capace polistrumentista e amato personaggio televisivo.

In varie interviste rilasciate dal cantautore, questi ha rivelato che gli artisti che lo hanno maggiormente influenzato sono Ed Sheeran e i rapper Eminem e Macklemore. Proprio Ed Sheeran ci ha recentemente stupito con un duetto inedito e atteso insieme a Ultimo, con cui ha collaborato per il brano 2Step del cantautore britannico. La canzone è uscita il 6 maggio su tutte le piattaforme digitali e ha subito ricevuto buoni riscontri di critica e pubblico.

Nel corso della sua seppur breve carriera, Malik Harris ha avuto l’onore di aprire i concerti di importanti cantautori a livello mondiale, tra cui LP, James Blunt e Tom Odell.