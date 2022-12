Dai liscissimi e lunghissimi capelli neri al biondo platino, passando per un caschetto, i look di Kim Kardashian sono sempre iconici ma si sa, dietro un taglio da urlo c’è sempre un hairstylist di talento. Quando una celebrity come KK sceglie un solo parrucchiere che possa toccare la sua chioma, vuol dire solo una cosa: il parrucchiere in questione ne sa parecchio.

Il cultore del capello e il mago dietro i look più cool dell’influencer più famosa di Instagram è l’inglese Chris Appleton. Vi sveliamo di più sulla sua vita e alcune delle sue creazioni.

Chris Appleton: il parrucchiere delle star

Ha dei corti capelli color platino, un fisico da bronzo di Riace e un talento innato per i capelli. Il suo nome è Chris Appleton, o meglio conosciuto come il parrucchiere delle star.

Responsabile, infatti, delle acconciature di Ariana Grande, Katy Perry e Jennifer Lopez – per citarne alcune – Chris è diventato famoso per essere il parrucchiere ufficiale di Kim Kardashian. L’hairstylist inglese nasce per l’appunto nella terra delle jacket potatoes il 14 giugno 1983 e inizia a interessarsi al mondo dell’estetica, e in particolare delle acconciature, fin da giovanissimo. Pare che il suo primo lavoro in salone sia arrivato all’età di 13 anni. Il parrucchiere del segno dei gemelli è ben presto diventato popolare a Hollywood dove ora risiede insieme al padre.

Con passaporto americano sono anche i suoi due figli avuti da una precedente relazione prima del suo coming-out. La sua fama nel mondo dell’hairstyiling è indubbiamente notevole: sul suo account di Instagram vanta oltre tre milioni di seguaci e sul suo profilo alterna foto di alcune sue creazioni, copertine di riviste e scatti della sua vita personale. Un’altra piattaforma dove il parrucchiere sta ottenendo un notevole successo è YouTube, dove ha aperto un canale due anni fa. Sulla piattaforma bianca e rossa, l’inglese dai capelli tinti di platino, pubblica un po’ di tutto: dalla sua skincare routine, ai suoi allenamenti in palestra, passando ovviamente, per i consigli sulle acconciature.

L’hairstylist di fiducia di Kim Kardashian

Creatore e promulgatore dei glass hair – quelli super lisci e super lucenti – Chris Appleton ha per anni collaborato con il brand Color Wow di cui è poi diventato direttore creativo a livello globale. Nonostante compaia sempre dietro le quinte dei più iconici shooting (come, ad esempio, quello di JLO per Vogue e quello di Dua Lipa ed Elton John per Variety, entrambi a novembre), l’hairstylist inglese, naturalizzato americano, è diventato celebre per le pazzesche acconciature create sulla chioma di Kim Kardashian. Ricordate i suoi capelli neri super lisci e lucenti sulla copertina di Vogue America a gennaio? O il suo bob cut color grigio/bianco di luglio? Tutto merito di Chris, che è recentemente anche stato responsabile del cambio di look, da mora a bionda, di Kim. Dalle recenti foto dell’influencer americana pare, però, che negli ultimi giorni abbia fatto un ritorno al suo simbolico capello wavy scurissimo. Sul suo profilo, Chris ha recentemente pubblicato una foto di una Kim dalla chioma mora chiedendo agli utenti se rimpiangono i suoi capelli platino. La stessa KK risponde al post, confermando che anche a lei mancano i suoi capelli biondi. Che i due abbiano in mente un altro look? Non ci resta che aspettare.