Bruno Barbieri, chef di fama internazionale è l’italiano che ha conquistato in carriera il maggior numero di stelle Michelin. Conosciamolo meglio.

Chi è Bruno Barbieri

Bruno Barbieri nasce a Medicina, in provincia di Bologna, il 12 gennaio 1962. Cresce insieme ai nonni e alla sorella in un paesino sopra le colline di Sasso Marconi e in questi anni capisce che da grande vuole fare lo chef.

Sono la mamma e la nonna a trasmettergli le sue più grandi passioni. La mamma, all’epoca lavoratrice nel settore tessile a Bologna, gli trasmette la passione per la moda e il buon gusto; la passione per la cucina è nata invece grazie alla nonna, che gli trasmise anche le prime nozioni in merito.

La carriera

Diplomatosi alla scuola alberghiera di Bologna, bruno Barbieri inizia la sua carriera come terzo cuoco sulle navi da crociera nel 1979, esperienza che gli permette di visitare Stati Uniti, America del Sud e Caraibi.

Tornato in Italia inizia a lavorare nei ristoranti della riviera romagnola in qualità di chef de partie.

Dopo aver seguito corsi di perfezionamento internazionali, Barbieri approda alla Locanda Solarola di Castel Guelfo che grazie a lui guadagna per due anni consecutivi 2 stelle Michelin. Barbieri continua la sua ascesa giungendo al ristorante Il Trigabolo di Argenta, anch’esso durante gli anni Novanta conquista 2 stelle Michelin.

Nel corso della sua carriera Barbieri ottiene altre tre stelle Michelin: 1 per La Grotta di Brisighella e 2 per il ristorante Arquade – Hotel Villa del Quar, a Verona.

Dopo essersi trasferito prima in Brasile e successivamente a Londra, dove apre il ristorante Cotidie, ceduto poi allo chef Marco Tozzi; nel 2016 torna a Bologna, dove decide di aprire un nuovo bistrot, il Fourghetti, che nell’agosto 2020 cede a Erik Lavacchielli.

Autore di numerosi libri, il primo pubblicato nel 2005 e l’ultimo nel 2019, e con all’attivo diverse collaborazioni in qualità di testimonial con brand nazionali e internazionali; lo chef approda in televisione quando la produzione di MasterChef Italia lo chiama per proporgli la partecipazione al programma in veste di giudice. Presenza fissa all’interno del programma per sette edizioni, questa non è stata l’unica esperienza televisiva. Barbieri partecipa come giudice anche a: Junior MasterChef Italia, Celebrity MasterChef Italia, MasterChef All Stars Italia. Nel 2018 conduce il programma tv 4 Hotel e nel 2021 Cuochi d’Italia – Il campionato del mondo.

Vita privata

Bruno Barbieri non è sposato e non ha figli. Quando sceglie di intraprendere una carriera difficile come quella dello chef è consapevole di dover fare delle rinunce. Il suo lavoro, per come ha deciso di affrontarlo, non gli avrebbe permesso di dedicare il giusto tempo a moglie e figli; se avesse scelto la famiglia, non sarebbe diventato lo chef di livello e pluripremiato che noi tutti oggi conosciamo.