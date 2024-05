Il tennis sta diventando sempre più seguito, anche nel nostro Paese e sta sempre più spopolando la tendenza del tenniscore nel mondo della moda, ovvero il copiare l’outfit di coloro che giocano a tennis. Ma vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più su questa tendenza.

Tenniscore, tutto sulla tendenza del 2024

Il tennis è diventato uno sport molto seguito anche in Italia, grazie soprattutto alle imprese di Jannik Sinner. Un pò come è successo lo scorso anno dopo l’uscita del film “Barbie“, ovvero l’esplosione della tendenza barbiecore, ecco che in questo 2024 a spopolare è un’altra tendenza, ovvero quella del tenniscore. In pratica si tratta di vestirsi prendendo spunto dall’abbigliamento di tennisti e tenniste. Gonne, polsini, berretti, polo, calzettoni, ecco che i capi e gli accessori tipici del mondo del tennis diventano dei veri e propri must have, da indossare e sfoggiare in tante occasioni diverse. La moda incontra quindi il mondo del tennis, e non c’è periodo migliore della primavera e dell’estate per vestirsi in pieno stile tenniscore. Ma vediamo adesso insieme alcuni consigli di look.

Tenniscore: abbinamenti e look migliori

Come abbiamo appena visto, il tennis sta influendo enormemente anche nel mondo della moda. La tendenza tenniscore sta prendendo sempre più piede non solo tra le caleb, ma anche tra la gente comune. Durante la première del film di Luca Guadagnino “Challengers” a Roma, abbiamo, ad esempio, visto l’attrice Zendaya con indosso un paio di décolleté molto particolari. Il tacco infatti era conficcato in una mini pallina da tennis. Ma vediamo adesso nel dettaglio alcuni tipi di outfit seguendo la tendenza tenniscore:

Mini gonna bianca: quando pensiamo a una giocatrice di tennis solitamente la prima cosa che ci viene in mente è la mini gonna bianca a pieghe. Il bianco, si sa, è il colore ideale da indossare nelle stagioni calde, quindi per seguire la tendenza tenniscore, ecco che una mini gonna bianca a pieghe abbinata a un top crop e a un paio di sneakers ai piedi risulta essere la scelta perfetta per un look casual, sportivo e alla moda. Per un look più elegante, si può abbinare la mini gonna anche a una paio di ballerine o sandali.

Sneakers bianche: la classica calzatura delle giocatrici di tennis sono le sneakers bianche. In realtà le sneakers sono già di tendenza da tanto tempo, difficile non averne almeno un paio nel n ostro armadio. Quest'anno appunto è bene puntare su quelle di colore bianco, facilmente abbinabili e soprattutto super comode. Perfetto con i jeans, con gli shorts, con top e magliette.

Polo: un altro capo in pieno stile tenniscore è la polo, solitamente di colore bianco o blu. Anch'essa è facilmente abbinabile, perfetta ad esempio con un paio di shorts in denim e un paio di sandali ai piedi.

Cappellino: l'accessorio must have per questa primavera estate 2024 è il cappellino, ottimo non solo per ripararsi dal sole ma per dare quel tocco in più al nostro outfit.

