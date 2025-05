Il grande ritorno di Francesca Manzini

Il mondo dello spettacolo italiano è in fermento per il ritorno di Francesca Manzini a Striscia la Notizia, dove affiancherà il noto conduttore Gerry Scotti. La comica romana, già amata dal pubblico per le sue esilaranti imitazioni e la sua personalità vivace, si prepara a portare una ventata di freschezza e divertimento al celebre telegiornale satirico. La sua presenza è stata annunciata in seguito all’assenza di Michelle Hunziker, impegnata nella conduzione della finalissima dell’Eurovision Song Contest 2025 a Basilea.

Un’assenza che ha fatto discutere

La notizia dell’assenza di Michelle Hunziker ha sollevato molte domande tra i fan. La conduttrice, che ha sempre avuto un ruolo di primo piano nel programma, ha dovuto rispettare impegni contrattuali con Mediaset, lasciando spazio a Francesca Manzini. La comica ha espresso la sua gioia per il ritorno, dichiarando: “Non sarò una sua sostituta, ma sarò Manzell Hunziker”. Questo gioco di parole promette un mix di sorprese e nuove imitazioni, rendendo l’attesa ancora più intrigante.

Il percorso di Francesca Manzini nel mondo dello spettacolo

Francesca Manzini ha una carriera ricca e variegata. Dopo aver iniziato come animatrice in villaggi turistici, ha fatto il suo debutto in televisione nel 2009 con Festa italiana. La sua abilità nel creare personaggi e imitazioni l’ha portata a collaborare con nomi noti della televisione italiana, come Piero Chiambretti. La sua partecipazione a Amici Celebrities nel 2019 le ha dato una visibilità ancora maggiore, permettendole di conquistare il pubblico con il suo talento e la sua simpatia.

Con il suo ritorno a Striscia la Notizia, Francesca Manzini non solo riporta il suo carisma sul piccolo schermo, ma promette anche di intrattenere il pubblico con nuove idee e sketch divertenti. La combinazione della sua energia con l’esperienza di Gerry Scotti potrebbe rivelarsi un mix esplosivo, capace di attrarre un vasto pubblico e di mantenere alta l’attenzione su uno dei programmi più amati della televisione italiana.