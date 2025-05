Scopri come Lucio Corsi e Michelle Hunziker stanno per incantare l'Eurovision 2025 a Basilea.

Un evento imperdibile a Basilea

Il Grand Final dell’Eurovision 2025 si svolgerà a Basilea, una delle città più affascinanti della Svizzera, il 17 maggio. Quest’anno, l’Italia avrà l’onore di essere rappresentata da Lucio Corsi, un artista che promette di portare una ventata di freschezza e originalità sul palco europeo. Con il suo brano Volevo essere un duro, Corsi si è già fatto notare al Festival di Sanremo, dove ha conquistato il secondo posto. La sua estetica rétro e i testi visionari lo rendono un outsider di classe, pronto a sorprendere pubblico e giuria.

Michelle Hunziker: la conduttrice amata

Ad affiancare Lucio Corsi ci sarà Michelle Hunziker, una delle showgirl più amate d’Italia. La sua presenza sul palco dell’Eurovision non è solo un omaggio alla sua carriera, ma anche un modo per avvicinare il pubblico italiano a un evento di portata internazionale. Con il suo carisma e la sua padronanza delle lingue, Michelle guiderà gli spettatori attraverso le esibizioni, creando un legame speciale tra le diverse culture europee. La sua partecipazione aggiunge un tocco familiare a una serata che promette di essere indimenticabile.

La scaletta e le aspettative

La scaletta dell’Eurovision 2025 è stata progettata con grande attenzione, con ogni esibizione che occupa una posizione strategica. La Norvegia aprirà le danze con una performance che mescola elettronica e malinconia, mentre l’Albania chiuderà la serata con uno spettacolo mozzafiato. Lucio Corsi si esibirà nella seconda metà della serata, un momento cruciale per massimizzare l’impatto mediatico. Tra gli altri nomi attesi, ci sono i KAJ, favoriti in patria, e Gabry Ponte, che rappresenta la Repubblica di San Marino con il brano Tutta l’Italia.

Un’arte che racconta storie

Lucio Corsi non è solo un cantante, ma un narratore che utilizza la musica per raccontare storie. La sua proposta artistica si distingue in un contesto spesso dominato da canzoni usa e getta. Con Volevo essere un duro, Corsi porta sul palco un mix di influenze che spaziano dal glam rock al cantautorato italiano, creando un’atmosfera unica. La sua capacità di evocare immagini surreali e citazioni cinematografiche rende la sua performance un’esperienza da non perdere.

Un’anticipazione emozionante

La finale dell’Eurovision 2025 sarà trasmessa in diretta su Rai1, con il commento di Gabriele Corsi e BigMama. Gli spettatori potranno seguire l’evento anche su RaiPlay e sui social media. Quest’anno, Topo Gigio avrà l’onore di annunciare i punteggi delle giurie, aggiungendo un tocco di nostalgia e divertimento a una serata già ricca di emozioni. La presenza di Lucio Corsi e Michelle Hunziker promette di rendere questa edizione dell’Eurovision indimenticabile, un vero e proprio spettacolo da vivere e condividere.