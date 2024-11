Con oltre 60 anni di carriera alle spalle, Cher continua a incantare il pubblico con il suo straordinario talento. Ma cosa fa oggi? Scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo!

Cher, la carriera: dagli esordi agli ultimi successi

Nata nel 1946 in California, a soli 16 anni abbandona la scuola e inizia quasi per caso la sua carriera artistica come corista negli anni ’60. Presto ha conquistato il successo formando un leggendario duo musicale con Sonny Bono, regalandoci hit indimenticabili. Negli anni ’70 ha proseguito con una brillante carriera da solista, culminata con l’album omonimo Cher. A partire dagli anni ’80 si dedica alla recitazione, ottenendo prestigiosi riconoscimenti quali il Golden Globe come migliore attrice non protagonista, l’Oscar come migliore attrice in una commedia e il People’s Choice Award. E questi sono solo alcuni dei suoi numerosi traguardi. A 53 anni ha fatto la storia diventando la cantante donna più anziana ad essere presente in classifica con l’album omonimo. Nel 2000 ha vinto il suo primo Grammy Award come miglior canzone dance per il tormentone Believe , nel 2011 un Golden Globe per la migliore canzone originale, e nel 2017 le è stato conferito il prestigioso Icon Award come riconoscimento della sua straordinaria carriera. E tutto questo è solo la punta dell’iceberg dei suoi innumerevoli successi, che includono una miriade di dischi d’oro e platino e un numero incalcolabile di concerti.

Cher, cosa fa oggi: una leggenda della musica inarrestabile

Oggi, a 78 anni compiuti e con oltre 60 anni di carriera alle spalle, Cher si conferma come una leggenda vivente. Recentemente ha avuto l’onore di chiudere lo show di Victoria’s Secret con le sue hit intramontabili e ha ottenuto il meritato riconoscimento entrando a far parte della prestigiosa

Rock & Roll Hall of Fame. La sua carriera straordinaria è caratterizzata da una costante evoluzione artistica e da una passione senza confini per la musica, che la rendono un’ispirazione per le generazioni di artisti presenti e future. Con il suo carisma, la sua voce, la sua presenza scenica e la sua capacità di reinventarsi continuamente, ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo, lasciando un’impronta indelebile nel panorama musicale. Cher non solo incarna uno stile unico, ma anche un talento senza tempo e una determinazione che la rendono un’icona indiscussa della musica.